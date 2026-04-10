Iglesia Católica rechaza llamado a huelga para semana próxima en Tenares

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Tenares. La parroquia San Antonio de Padua de este municipio, expresó su rotundo rechazo a la huelga que para la próxima semana han hecho un conjunto de organizaciones populares, en donde exigen de las autoridades una serie de demandas.

De acuerdo a un documento puesto a circular, copia del cual obtuvo este medio, los representantes de la feligresía católica en este municipio entienden, que, como comunidad parroquial, están llamados a ser constructores de comunión, diálogo y fraternidad.

Sostiene el documento, que en medio de las diversas situaciones sociales que puedan surgir en la comunidad, estos desean recordar que la misión como cristianos es promover siempre la paz, el respeto mutuo y el bien común.

“Ante las convocatorias a huelgas u otras manifestaciones que puedan generar división, violencia o afectar el bienestar de las familias, como parroquia queremos expresar que no apoyamos acciones que atenten contra la convivencia pacífica, la dignidad humana o el desarrollo armonioso de nuestra comunidad”, dice la nota.

En ese sentido la Iglesia invita a los convocantes a buscar el camino del diálogo, entendimiento y soluciones justas a través de medios pacíficos, aunque precisan están conscientes de que existen necesidades reales y situaciones que requieren atención, pero creen firmemente que estas deben abordarse desde el respeto, la responsabilidad y la búsqueda del bien de todos.

“Exhortamos a cada uno de ustedes a ser testigos de la paz, promoviendo el encuentro, la escucha y la solidaridad. Que nuestras acciones estén siempre iluminadas por el Evangelio y guiadas por el amor al prójimo. Encomendamos nuestra comunidad a la protección de Dios y pedimos que el Espíritu Santo nos conceda sabiduría para actuar con prudencia y caridad en todo momento”, expresa la iglesia católica en un documento que es firmado por el cura párroco Rafael Delgado Suriel (Padre Chelo), así como por los Vicarios Alfredo Rosario Paulino y José Juan Pineda, respectivamente.