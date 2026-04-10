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Iglesia Católica rechaza llamado a huelga para semana próxima en Tenares

La parroquia San Antonio de Padua no apoya acciones que atenten contra la convivencia pacífica.

Templo parroquial San Antonio de Padua, en Tenares.

Templo parroquial San Antonio de Padua, en Tenares.

RAFAEL SANTOS
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Tenares. La parroquia San Antonio de Padua de este municipio, expresó su rotundo rechazo a la huelga que para la próxima semana han hecho un conjunto de organizaciones populares, en donde exigen de las autoridades una serie de demandas.

De acuerdo a un documento puesto a circular, copia del cual obtuvo este medio, los representantes de la feligresía católica en este municipio entienden, que, como comunidad parroquial, están llamados a ser constructores de comunión, diálogo y fraternidad.

Sostiene el documento, que en medio de las diversas situaciones sociales que puedan surgir en la comunidad, estos desean recordar que la misión como cristianos es promover siempre la paz, el respeto mutuo y el bien común.

“Ante las convocatorias a huelgas u otras manifestaciones que puedan generar división, violencia o afectar el bienestar de las familias, como parroquia queremos expresar que no apoyamos acciones que atenten contra la convivencia pacífica, la dignidad humana o el desarrollo armonioso de nuestra comunidad”, dice la nota.

En ese sentido la Iglesia invita a los convocantes a buscar el camino del diálogo, entendimiento y soluciones justas a través de medios pacíficos, aunque precisan están conscientes de que existen necesidades reales y situaciones que requieren atención, pero creen firmemente que estas deben abordarse desde el respeto, la responsabilidad y la búsqueda del bien de todos.

“Exhortamos a cada uno de ustedes a ser testigos de la paz, promoviendo el encuentro, la escucha y la solidaridad. Que nuestras acciones estén siempre iluminadas por el Evangelio y guiadas por el amor al prójimo. Encomendamos nuestra comunidad a la protección de Dios y pedimos que el Espíritu Santo nos conceda sabiduría para actuar con prudencia y caridad en todo momento”, expresa la iglesia católica en un documento que es firmado por el cura párroco Rafael Delgado Suriel (Padre Chelo), así como por los Vicarios Alfredo Rosario Paulino y José Juan Pineda, respectivamente.

Sobre el autor
RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

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