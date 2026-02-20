INABIE inaugura nuevo módulo de salud bucal en Montecristi para estudiantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Villa Vásquez, Montecristi. — El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) continúa ampliando su red de servicios de salud escolar con la puesta en funcionamiento de un nuevo módulo de salud bucal en el Centro Educativo Leopoldo Miguel Navarro, acto encabezado por el subdirector de la institución, Luis Valdez, en representación del director ejecutivo, Adolfo Pérez.

Con esta inauguración, el INABIE eleva a 60 los módulos odontológicos instalados a nivel nacional, fortaleciendo su política de prevención y atención integral en beneficio de estudiantes del sistema educativo público.

El nuevo espacio brindará servicios odontológicos preventivos y curativos a más de 6 mil estudiantes, tanto del centro anfitrión como de centros educativos cercanos, garantizando acceso gratuito a consultas, evaluaciones, limpiezas y orientación en salud bucal.

Durante su intervención, Valdez destacó que cada módulo representa una inversión directa en el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes.

“La salud bucal es parte fundamental del desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Seguimos llevando soluciones concretas a las comunidades educativas del país”, expresó.

La expansión de estos módulos forma parte de las acciones estratégicas que impulsa el INABIE para fortalecer la salud escolar y contribuir a mejores condiciones de aprendizaje en todo el territorio nacional.