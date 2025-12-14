Inauguran nuevo CAIPI El Ingenio en Boca Chica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza encabezó junto a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, el CAIPI El Ingenio que brindará atenciones a 114 niños y niñas vulnerables de 0 a 5 años.

Paliza, quien ostentó la representación del presidente Luis Abinader Corona, destacó la trascendencia de la obra que contribuirá a formar y “hacer de nuestros niños los ciudadanos del mañana y subrayó “no hay una forma más noble de poder y construir política que cuidar de nuestros niños”.

Josefa Castillo

Consideró que la obra constituye un sueño hecho realidad de la directora del INAIPI que, además de cumplir su misión de trabajar por la infancia dominicana, es una dirigente esforzada, laboriosa y entregada a su comunidad.

“Josefa Castillo y Boca Chica son un solo cuerpo, es una sola ilusión, un solo sueño, y con la capacidad que ella tiene hoy desde el INAIPI de poder perfilarse a los jóvenes del futuro, de estar hoy aquí en su municipio, y poner esas facilidades a disposición de ellos es una ilusión hecha realidad”, argumentó Paliza al hacer uso de la palabra al cierre del acto.

También manifestó su gratitud al ministro Paliza por su acompañamiento en la apertura de este segundo CAIPI, ya que el pasado domingo encabezó la inauguración del CAIPI Los Guaricano I.

“Gracias a ese hombre siempre dispuesto a buscar soluciones que tienen que ver con todo el país”, señaló la funcionaria dirigiéndose al ministro Paliza.

Los infantes recibirán en el CAIPI servicios de nutrición, salud, educación, protección y estimulación temprana. Los niños y niñas residen en los sectores Andrés Centro, Miramar, Azul, El Brisal, La Ceiba, Brisas de Caucedo, El Higo, La Cachaza y Monte Adentro.

En el acto estuvieron Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de la provincia Santo Domingo, Ramón Candelaria, alcalde Boca Chica, Nelly Núñez, vicealcaldesa de Boca Chica, Máximo Soriano, alcalde del distrito municipal de La Caleta, diputado Jheyson García Castillo; Víctor Henríquez, presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Omar García Castillo, director del Programa de Medicamentos e Insumos del Servicio Nacional de Salud; Yasiris Sánchez, subdirectora de Supérate, Armando Cabrera, en representación de Félix de León, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO).

Además, las subdirectoras del INAIPI, Fabiana Tapia, nacional y Yanett Rodríguez, institucional, Ricardo de la Rosa, director de Operaciones y Johanna Elías, directora de Redes de Servicios. El diácono Vidal Pichardo Silvestre, de la parroquia San Andrés, bendijo la obra y Jarris Miller, dio las gracias a nombre de la comunidad.

Expresó que Josefa Castillo es un referente hoy en todo el país y en el municipio Boca Chica.

“Enhorabuena, Josefa; enhorabuena todos los munícipes de Boca Chica por tenerla a ella como parte de sí y nos llena a todos de mucha satisfacción verla hacer y poder aportar a un mejor país”, agregó.

De su lado, Castillo Rodríguez agradeció la obra al presidente Luis Abinader, quien entiende que la inversión es una inversión con retorno porque es invertir en el futuro de la patria, y a la directora del Programa Supérate, Gloria Reyes, que cedió las instalaciones para la construcción del Centro de Atención Integral (CAIPI).