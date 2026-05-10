Inespre lanza operativo especial para venta de alimentos a precios bajos en zonas afectadas por lluvias

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Esperanza, Valverde. El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) inició en el municipio de Esperanza, provincia Valverde, un gran despliegue de venta de alimentos a precios especiales en zonas afectadas por las lluvias y otras demarcaciones, a través del programa “Inespre en la Provincia”.

La información fue suministrada por el subdirector de la entidad, Samuel Toribio, quien representó al director de la entidad, David Herrera Díaz.

Toribio dijo que la amplia jornada de venta de alimentos a bajos costos se realiza amparada en el decreto 234-26 que declaró estado de emergencia en varias provincias y el Distrito Nacional debido a los daños ocasionados por lluvias intensas asociadas a una vaguada.

Explicó que la jornada incluye mil bodegas móviles, 26 mercados especiales, 8 jornadas alimentarias y 5 rutas alimentarias.

El funcionario indicó que este 8 y 9 de mayo, residentes de Esperanza, Laguna Salada, Mao y Maizal aprovecharon las ofertas del Inespre mediante la Ruta Alimentaria.

De igual forma, explicó que ese mismo programa estará los días 13 y 14 de mayo en distintos puntos de Santiago; el 16 y 17 en Puerto Plata; el 20 de junio en Boca Chica, San Luis y Guerra, mientras que el 21 de ese mismo mes llegará a Santo Domingo Oeste.

Detalló que las Jornadas Alimentarias, que serán realizadas en puntos fijos, se implementarán los días 20 y 21 de mayo en la provincia Espaillat; 23 y 24 en el Distrito Nacional; 29 y 30 de ese mes en Santo Domingo Oeste; los días 2 y 3 de junio en Santo Domingo Este; 6 y 7 en Puerto Plata; 13 y 14 en Santo Domingo Norte, y 17 y 18 en Santiago.

Precisó que las mil bodegas móviles estarán distribuidas en todo el territorio nacional y que los 26 mercados especiales serán ejecutados para fortalecer el acceso a productos de primera necesidad.

Ventas de huevos

“Este gran operativo especial busca garantizar el acceso a alimentos de calidad a precios justos en las comunidades impactadas por las lluvias y otras demarcaciones”, expresó el subdirector del Inespre.

Asimismo, afirmó que continúan firmes en el compromiso de seguir trabajando para garantizar el éxito del programa Cero Hambre que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader.

En el inicio de las ventas estuvieron presentes el senador de Valverde, Odalis Rafael Rodríguez Rodríguez; el alcalde del municipio Esperanza, Freddy de Jesús Rodríguez Jiménez; el diputado José Valenzuela; los directores de Comercialización y de Programas, José Bernabé y Aníbal Rosario; Euler Castillo, encargado de mercados especiales, y otros funcionarios del organismo.