Infraestructura Escolar busca agilizar 36 obras escolares que ejecuta el Gobierno en la provincia Sánchez Ramírez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cotuí, Sánchez Ramírez, R.D-El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dispuso acelerar los trabajos de construcción de nuevas aulas, ejecución de programas de mantenimientos correctivos y preventivos en 36 centros educativos en distintas comunidades de la provincia Sánchez Ramírez, dentro del Plan Aulas 24/7-365, que busca agilizar la terminación de nuevas obras y la intervención de los planteles que requieren mantenimientos.

Durante una Mesa de Trabajo Conjunta con autoridades locales, contratistas y representantes de la comunidad, el titular de la DIE, ingeniero Roberto Herrera, precisó que este encuentro tiene como fin dar seguimiento a los trabajos de terminación y entrega de nuevas aulas escolares en los niveles básico e inicial, estancias infantiles, techados deportivos y la intervención con el programa de mantenimiento correctivo y preventivo de decenas de escuelas.

Durante la jornada, el funcionario escuchó a contratistas, representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de la Asociacion de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), y a las autoridades presentes, al equipo de profesionales de la DIE y directores regionales y distritales del Ministerio de Educación, donde pasaron balance a los trabajos en ejecución en los 36 centros educativos, a fin de avanzar con mayor celeridad en los planteles más críticos y darle soluciones de cara al próximo año escolar, beneficiando a miles de estudiantes y decenas de profesores en la zona nordeste.

Enfatizó, que con los trabajos que se llevan a cabo en todo el territorio nacional por instrucciones del presidente Luis Abinader y bajo la coordinación y supervision del Ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, buscan entregar nuevas aulas en la provincia Sánchez Ramírez y en todo el territorio nacional.

"Los próximos cinco meses serán mucho más intensos en torno a los trabajos que estamos realizando, para el avance de las obras escolares pendientes tanto en la provincia Sánchez Ramírez como en todo el país, como lo ha encomendado nuestro señor presidente Luis Abinader", expresó.

En tanto, la Gobernadora de la Provincia, Cristina Rodríguez de Alba, valoró como positivo el compromiso asumido por el Gobierno de priorizar la Educación en su provincia, así como al ministro De Camps en mostrar interés en resolver las demandas educativas y al titular de la DIE, por el esfuerzo en dar respuesta a las necesidades de las escuelas en Sánchez Ramírez.

Al finalizar la jornada, el director de Infraestructura Escolar acompañado por autoridades de la provincia supervisó los avances de los trabajos en varios planteles.

En el encuentro de trabajo realizado en el Distrito Educativo 16-01 de Cotui, participaron también, la directora del Distrito Educativo 16-00, Virginia Suriel Sánchez; los directores de los Distritos Educativos 16-02, José Ángeles Peguero; Pilar Hernández del 16-03; Ramón Abelardo González, Distrito Educativo 16-07; Pedro Santana del 16-01; Junior Taveras, Encargado Regional Cibao Sur de Infraestructura Escolar; César Ramírez, Encargado de Mantenimiento de Infraestructura Escolar; Carlos Zapata, encargado de la Unidad de Obras por Administración; Carlos Martínez, encargado de Empoderamiento Social y Comunitario, líderes comunitarios, entre otras personalidades.