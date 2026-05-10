Joven se entrega tras hecho mortal en Villa Sonador

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

Un joven señalado como presunto participante en un hecho violento ocurrido recientemente en el distrito municipal de Villa Sonador, provincia Monseñor Nouel, donde una persona perdió la vida, se entregó de manera voluntaria ante la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional.

Se trata de Joelvis Careres, de 23 años de edad y residente en la comunidad de Sonador, quien se presentó acompañado de familiares en la comandancia de esta regional para ponerse a disposición de las autoridades.

El joven fue recibido por el Director Regional Cibao Sur, general de brigada, Miguel Mata Rodríguez, junto al magistrado procurador fiscal Agustín Sasana Galate, para los fines correspondientes de investigación.

Las autoridades policiales informaron que las investigaciones continúan en torno al caso, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho que dejó una persona fallecida.