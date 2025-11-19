Lanza del Sur decomisa presunta droga, detiene dos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El decomiso de 171 paquetes que las autoridades presumen cocaína y cinco que creen marihuana y la detención de dos hombres, fue el resultado de otro operativo en las costas de la provincia Pedernales, durante la Operación Lanza del Sur. El texto no indica de dónde venía la embarcación allanada.

Esta alianza entre el Gobierno local y el estadounidense intercepta naves sospechosas de traficar narcóticos.

Según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), unidades aéreas, marítimas y terrestres atraparon a dos millas náuticas al sur de la isla Beata a dos dominicanos en una embarcación, de los que dijo tienen “alto perfil sospechoso”.

En un documento, el organismo expresó que ocuparon tanques y garrafones de combustibles, lonas, agua y otras evidencias.

Indicó que las pacas de la presunta droga fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), organismo que determinará el tipo y peso exacto de los paquetes.

Sobre la lancha interceptada, expresó que es una Go Fast de 25 pies de eslora, equipada con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, donde confiscaron los paquetes de la supuesta carga ilegal, envueltos en cinta adhesiva y con logotipos que no detalló.