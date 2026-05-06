Luperón lamenta abandono de edificio emblemático

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

En abandono está el viejo edificio donde funcionó durante la era de Trujillo el Partido Dominicano, lugar que alberga el Palacio Municipal de la comunidad.

Construido en el año 1959 este emblemático edificio ha albergado en el pasado otras dependencias oficiales, entre ellas el Subcentro de Salud Pública, el Distrito Escolar 11-04, la comandancia de la Policía y las oficinas municipales de la Defensa Civil.

El comunicador y abogado Nelson William recordó que un grupo de gestores y defensores del patrimonio de Luperón encabezaron un comité gestor que busca que el ayuntamiento rescate este edificio que ahora mismo está en total abandono.

Dijo que con el empoderamiento de nuestros conciudadanos y la colaboración de arquitectos e ingenieros, nativos de Luperón, de seguro rescatemos este edificio para que convertirlo en parte importante de la Plaza de la Cultura, Eleuterio-Eduardo Brito.

Así hionrar al pueblo y al barítono nacido en la comunidad El Higo de este municipio, que paseó su potente voz en escenarios de Europa y de Norteamérica.

William dijo que esta plaza, además será un espacio para que jóvenes y niños pongan a prueba sus talentos en las bellas artes, especialmente el cantó

Observó que urge que el Gobierno a través de los Ministerios de Turismo, Cultura y el Ayuntamiento disponga de los recursos necesarios para que se inicien los trabajos de embellecimiento de esta edificación, la cual bien puede servir para que allí funcione una escuela de música típica que lleve el nombre del maestro de este género Daniel Cabrera, la academia de música municipal Pericles Rafael Vargas, la escuela de pintura, artesanía, danzas, la galería museo del músico y artistas Agustín Martínez.

Sostuvo que aspiran a que en esta comunidad exista un salón de teatro donde se puedan llevar a cabo talleres literarios, los ensayos que realiza la banda de música Hipólito Cueto de este municipio y presentaciones de obras literarias.

Indicó que la comunidad luperonense cuenta con recursos humanos y naturales para posesionar esta zona como ente importante de la cultura y el desarrollo del turismo en este destino de la costa Norte.