¡Un festín de luces!

Mao enciende la Navidad con la apertura oficial del Parque Mágico

Con un acto multitudinario, la ciudad dio inicio formal a la temporada navideña, transformando el Parque Amado Franco Bidó en un escenario lleno de luz, historia y creatividad que refuerza el sentido de comunidad y el orgullo local.

La Alcaldía de Mao, encabezada por el alcalde Yohendy Jiménez, junto al Programa de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), dirigido por Robert Polanco, dejó inaugurado el Parque Mágico, una de las iniciativas navideñas más esperadas del país y el proyecto que marca el cierre del programa nacional de iluminación de parques.

“Este proyecto es maravilloso porque atrae miles de visitantes, dinamiza la economía e involucra a nuestros artistas y gestores culturales”, expresó el alcalde Jiménez, al destacar el impacto del parque en la vida social y cultural de Mao.

Por su parte, Robert Polanco resaltó que Mao se convirtió en uno de los proyectos más esperados del país, y que su encendido “corona un programa nacional que apuesta por crear espacios públicos llenos de magia, seguridad y convivencia familiar”.

Un recorrido lleno de luz, memoria e imaginación

El Parque Mágico presenta una propuesta de iluminación cuidadosamente diseñada para resaltar los árboles centenarios del lugar, preservando su belleza natural. La experiencia incluye túneles de fantasía, áreas temáticas y la ambientación especial de viviendas con más de 100 años de historia, integrando identidad, creatividad y tradición en un circuito visual único.

Uno de los grandes atractivos es el Tren Mágico, donado por el Supermercado Morel, que recorre todo el parque y se ha convertido en el favorito de los niños y niñas que visitan el recinto.

El paseo se complementa con el Bulevar de Fantasía, respaldado por empresas

y marcas importantes, que se han unido como aliados del desarrollo cultural y turístico del municipio.

Un musical que conquistó al público

Como eje central del encendido, el público disfrutó de la obra inédita “El Tren Mágico”, escrita y producida por Handry Santana, y protagonizada por más de un centenar de artistas de Mao entre niños, jóvenes y adultos. El montaje lleno de color, música y emociones fue auspiciado por INAPA y Mamoncito, convirtiéndose en una de las principales atracciones de la noche.

Una Navidad que exalta a Mao

Con esta propuesta, Mao se posiciona como un referente nacional de creatividad, unión y celebración familiar. El Parque Mágico no solo embellece el municipio, sino que impulsa su turismo interno, celebra su identidad histórica y ofrece a residentes y visitantes una Navidad llena de luz, magia y tradición.

