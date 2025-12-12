El Ministerio de Trabajo realizó la jornada “Tu empleo está aquí”

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El Ministerio de Trabajo realizó ayer la segunda edición de la jornada “Tu Empleo Está Aquí”, donde 66 empresas de los sectores manufacturero, hotelero, comercial, de servicios, tecnología y de zonas francas ofrecieron 5,750 vacantes como parte del programa RD-Trabaja.

Durante el encuentro, fue reconocido Félix M. García, presidente del Grupo Linda, por su trayectoria empresarial y aportes al desarrollo de Santiago, quién agradeció la distinción y a la vez dictó una conferencia magistral de su primer empleo y éxito.

Para el ministro Eddy Olivares Ortega, el empleo formal es el principal objetivo del Ministerio de Trabajo y un tema de interés especial del Gobierno del presidente Luis Abinader. Agregó que cuando se trabaja formalmente, se tienen seguro familiar de salud, para uno y para la familia, seguro de riesgos laborales, que protege ante accidentes o enfermedades por causa del trabajo, fondo de pensiones, para asegurar una vejez digna y licencias, prestaciones y derechos laborales que representan tranquilidad y bienestar.

Mientras el alcalde Ulises Rodríguez destacó la importancia de conectar empresas con colaboradores ideales y facilitar oportunidades de empleo y la gobernadora Rosa Santos calificó cómo importante la jornada para continuar con el desarrollo de una ciudad que va en crecimiento.

Alexandre Bagolle, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó la importancia del empleo y la colaboración intersectorial, además de resaltar que la jornada es valorada para el desarrollo de la provincia de Santiago.

Trabajar y ahorrar

El empresario Félix M. García consideró que la creación de trabajo formal es crucial para un país como la República Dominicana. Al dar detalles de sus inicios en el mundo laboral, confirmó que la clave del éxito es trabajar y ahorrar.

Contó que desde muy joven tenía claro que su camino no sería un empleo tradicional, sino la construcción de negocios que aportaran desarrollo. “Yo no quería un empleo, yo quería un negocio. Ese es mi ADN, el que no lo sienta, no creo que pueda ser empresario”, manifestó ante un nutrido público, incluyendo a su familia.

La jornada se desarrolló en el Centro de Convenciones de UTESA.