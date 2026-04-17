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Dos años de prisión

Mujer es condenada por agresión a un hombre

Sentencia fue a señora de 59 años, quien según MP usó un puñal y actuó con dos hijos pero no dice si los condenaron también

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El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Monte Plata condenó a dos años de prisión a una mujer acusada de agredir a un hombre que iba a su residencia acompañado de sus dos hijos menores de edad, en el sector La Gina, de Yamasá.

La sentencia fue impuesta a Eulogia de los Santos, de 59 años de edad.

El expediente indica que cerca de las 05:00 de la tarde, la imputada, junto a dos de sus hijos, interceptó a la víctima y lo agredió con un puñal, piedras y botellas hasta dejarlo inconsciente. No detalla si los hijos de la setenciada fueron condenados también.

En un documento de prensa, el Ministerio Público dijo que demostró que la procesada violó los artículos 265, 266, 309 y 310 del Código Penal Dominicano, y el artículo 396, letra B, de la Ley 136-03 sobre Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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