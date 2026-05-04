¿Dónde está Nelson Santana Cuevas? Continúa hoy el segundo día de búsqueda en Loma Quita Espuela

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

LOMA QUITA ESPUELAS, SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – Continúa este lunes el segundo día de búsqueda de Nelson Santana Cuevas, de 36 años, y el cual es oriundo de la comunidad de Monte Adentro, Salcedo, perdido desde el pasado sábado en la Loma Quita Espuela de San Francisco de Macorís.

Conforme a lo declarado por el director de la Defensa Civil de Hermanas Mirabal, Francisco Javier Almanzar quien comanda las acciones desde ayer domingo, Santana Cueva le había comunicado a Junior de Jesús Almanzar, quien lo acompañaba al momento de su desaparición, que tenía algunos dolores en la parte superior del costado izquierdo, pero que, aun así, prefería continuar su labor de caza en la zona, como ambos lo tenían previsto.

Nelson Santana Cuevas, de 36 años, el cual se encuentra desaparecido desde el pasado sábado en el interior de la Loma Quita Espuela en la zona montañosa de San Francisco de Macorís.

Para este lunes, dijo, el personal será más reducido lo que podría dificultar el trabajo, ya que las montañas son difíciles para su penetración, por lo que se precisa de que personal especializado se sumen a las labores en el día de hoy.

Almanzar indicó, que desde la mañana de ayer domingo la DC bajo su mando y con un personal adicional de San Francisco de Macorís, así como Guardaparques de esta Reserva Científica, "peinaron" una amplia zona sin lograr dar con el paradero de Santana Cuevas.

Según les relataron personas allegadas al extraviado, a este le gustaba andar solo, por lo que, de acuerdo también a la versión de quien lo acompañaba, Junior de Jesús Almanzar, estos se apartaron en la mañana del pasado sábado cerca de las 8, cuando ambos se internaron en la referida zona boscosa en donde irían de cacería.

El operativo de búsqueda de ayer contó con un personal de 25 rescatistas, entre ellos, 13 de Hermanas Mirabal 9 de la provincia Duarte y 3 guías de la comunidad, quienes sirvieron de orientación y acompañamiento, así como la señora Anderis Henríquez con quien tiene dos niños.

Vista de una importante franja de la Reserva Científica, Loma Quita Espuela de San Francisco de Macorís.

Qué es Loma Quita Espuela

Esta es una Reserva Científica que se encuentra ubicada en la zona montañosa de San Francisco de Macorís, específicamente en la Cordillera Septentrional, y la misma es consideradas por los expertos en cuestiones hídricas como "un tesoro ecológico" ya que su amplitud y riqueza boscosa dan nacimiento a más de 60 afluentes de los más importantes, y los cuales abastecen de agua a una importante franja humana de la parte baja de la región nordeste del país.

De acuerdo a los datos obtenidos, para acceder a esta Reserva Científica es obligatorio el acompañamiento de un guía de la reserva. Su altitud es de 985 metros sobre el nivel del mar y su extensión es de 72.5 kilómetros cuadrados.