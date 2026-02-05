Llamado
Obispo Santiago Rodríguez pide a Luis Abinader reabrir los mercados de Inespre en SPM
Dice Inespre tiene años de ausencia en San Pedro de Macorís
El obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, monseñor Santiago Rodríguez, le pide al presidente Luis Abinader, reabrir los mercados del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) en esta ciudad, ya que hace varios años que este programa donde miles de familias se abastecen de los productos de primera necesidad, desapareció por completo.
Indicó que este programa es de suma importancia tanto para el productor como para el consumidor, ya que ambos se benefician, porque los productores pueden vender sus cosechas tanto de frutas como de diversos productos en esos mercados de Inespre y la ciudadanía adquirirlo a bajo costo.
Entiende que este es un medio que viene a beneficiar a esta ciudad y zonas aledañas, pero que además, los agricultores de diversos puntos de la zona Este podrán beneficiarse con la venta de sus productos.
“Señor presidente usted que es un hombre que piensa en el bienestar y desarrollo de la gente y la población en general, le pido en nombre de todos, que este lugar sea reabierto y se ponga en funcionamiento para que realmente seamos beneficiados de este servicio tan importante que Inespre puede seguir ofreciendo a nuestra gente” expresó el obispo Rodríguez.
El prelado católico dijo esperar que el presidente Abinader ponga en marcha estos procesos que son muy importantes para el bienestar de nuestros pueblos y nuestra gente, ya que en estos mercados se venden productos de buena calidad y a buen precio.
Pidió al mandatario ante sus buenas intenciones y su disposición, aprovechar estos espacios para que Inespre pueda seguir abasteciendo y apoyando el tema de la alimentación y la economía para nuestro pueblo.