¿Cuáles obras realiza la Alcaldía de SPM con el presupuesto participativo?

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La Alcaldía de San Pedro de Macorís continúa avanzando con la ejecución de importantes obras contempladas dentro del Presupuesto Participativo Municipal, impactando de manera positiva distintos sectores de la ciudad.

Entre los trabajos que actualmente se desarrollan se encuentran: bacheo con tosca en los barrios Villa Faro 2 y Punta de Garza, construcción de badenes en el barrio Juan Pablo Duarte y la construcción de contenes en el barrio 8 del sector Santa Fe.

Estas acciones forman parte del compromiso de la gestión municipal de seguir mejorando la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de todos los munícipes.

La entidad edilicia indica que el alcalde Raymundo Ortiz reafirma con hechos su compromiso de dar fiel cumplimiento a las obras aprobadas mediante el Presupuesto Participativo, garantizando que cada proyecto sea ejecutado y posteriormente entregado a las comunidades beneficiadas.

La alcaldía destacó que continuará trabajando de la mano con los comunitarios para seguir atendiendo las principales necesidades de cada sector del municipio.