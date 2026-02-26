¿Qué opinan los alcaldes de Santiago de los Caballeros y Dajabón sobre los therians?

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Los alcaldes de los municipios de Santiago de los Caballeros y Dajabón, Ulises Rodríguez y Santiago Riverón, respectivamente, manifestaron hoy su desacuerdo con los grupos identificados como “therians”, tras señalar que no se trata de una conducta normal del ser humano.

Los funcionarios municipales fueron consultados por separado vía telefónica sobre el tema por reporteros de Hoy, luego de las declaraciones de la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, quien aseguró que el grupo identificado como "Therians" no tendrá acceso a los espacios públicos de su municipio.

El alcalde Ulises Rodríguez dijo que estudiosos de la conducta social deberían analizar el fenómeno que consideró como un ´relajo´ y que en estos momentos prefiere no profundizar al respecto hasta consultar con especialistas de la conducta humana.

Rodríguez señaló que es un respetuoso de la libertad y del derecho de las personas a manifestarse, pero que en lo particular no comparte la mentalidad del grupo que se identificada con animales.

“Bajo ningún concepto nosotros aceptaremos esa manifestación de los Therians en nuestro territorio. Eso para mí es una aberración. El que quiera hacer eso que se vaya lejos de Dajabón”, advirtió por su lado el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón.

Dijo que los Therians ni las sectas diabólicas haitianas tendrían espacio en su territorio.

La primera en pronunciarse sobre los Therians fue la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, quien señaló que, aunque es respetuosa de las decisiones ajenas, considera que esa conducta es una "locura" que no tiene cabida en su localidad.

Con relación al tema, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, habría expresado su apoyo a la posición asumida por la alcaldesa de Higüey.

A través de las redes sociales, Arbaje manifestó su respaldo a las declaraciones emitidas por la ejecutiva municipal de la provincia La Altagracia.