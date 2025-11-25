Padres denuncian que centro educativo de Montecristi se niega a reinscribir a su hijo menor

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La familia de un estudiante denunció que el centro educativo donde estudia su hijo menor de edad ha rechazado su reinscripción y al mismo tiempo le ha impedido el ingreso a la institución por el supuesto comportamiento indisciplinado que presenta el alumno.

Los padres del adolescente de 16 años, Plinio Rafael Taveras Pimentel y Ana Carina Abreu, manifestaron que el Instituto Politécnico San José, situado en el municipio San Fernando de Montecristi, se resiste a brindarle la educación al estudiante que, además de educarse allí toda su vida, aseguran que es un jovencito meritorio. El estudiante está fuera de las aulas desde el pasado jueves.

Asimismo, denunciaron que la dirección del politécnico católico, cuyo slogan es “Educando desde la caridad redentora para la fraternidad”, también está violando una sentencia dictada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente que en una acción constitucional de amparo dispone el reingreso del estudiante, obligando a la institución educativa al pago de una astreinte si no cumple con la orden judicial.

Taveras Pimentel y Carina Abreu hicieron un llamado al ministro de Educación, Miguel de Camps, a que preste la debida atención a sus reclamos, tras afirmar que a su hijo se le está negando el derecho a la educación consagrado en la Constitución de la República y al principio cuarto de la Ley 136-03 que indica que el interés superior del niño se sobrepone a cualquier otra decisión.

Además, con la medida, el politécnico estaría violentando el reglamento 48-49 que prohíbe que una institución educativa expulsar a estudiantes y negarle su reinscripción.

Los padres del estudiante dijeron que por una decisión administrativa y sin fundamento las autoridades educativas no deben permitir que un politécnico privado tome esa decisión y menos cuando existe un convenio con el Estado.

Se quejaron que la regional de Mao del Conani ha sido débil en la ejecución de la sentencia del tribunal ya que presuntamente no ha hecho el esfuerzo necesario para garantizar la educación al alumno menor de edad. Aseguraron que lo que ha pasado es un abuso y un acto de discriminación en contra de su hijo y la familia.

“La dirección del Politécnico San José ha expulsado a nuestro hijo por una supuesta indisciplina, pero esa no es una razón para negarle el pan de la enseñanza a él o a cualquier otro niño en el país. Ellos nos pidieron que lo llevemos a otro centro, pero nuestro hijo ha estudiado aquí toda su vida y es un joven meritorio”, expresaron los padres del menor, angustiados por la situación.

Por su lado, la directora del Distrito Escolar 13-01, Alicia Paniagua, explicó que tiene ´las manos atadas´, debido a que el caso está bajo la responsabilidad del Departamento de Convenios de Cogestión del Ministerio de Educación a cargo de Roque Acosta, quien de acuerdo a los padres del estudiante, habría aceptado la medida del politécnico de manera unilateral y no mediante una comisión de intermediación como se establece cuando hay casos de conflictos.

Por su lado, la dirección del politécnico se ha negado a responder preguntas sobre la denuncia de los padres del alumno, al limitarse a decir que son las autoridades educativas las que deberán decidir al respecto.