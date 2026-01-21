¿Qué está pasando en el Hospital Ángel María Gatón?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó este martes que, tras la supervisión realizada por el doctor Julio Landrón el pasado sábado al Hospital Ángel María Gatón, en la provincia Duarte, se procedió a revisar, regular e intervenir varias áreas del centro de salud.

Durante el recorrido, el titular del SNS instruyó el retiro inmediato de los plafones afectados y el reacondicionamiento completo de las áreas impactadas, como parte de las acciones correctivas adoptadas para garantizar espacios seguros y adecuados tanto para los pacientes como para el personal de salud.

En ese sentido, la entidad detalló que, previo a la apertura escalonada de la segunda fase del referido hospital, se están realizando cambios y remozamientos de plafones que resultaron afectados por las lluvias y filtraciones.

Asimismo, el SNS informó que el doctor Julio Landrón se mantiene en comunicación constante con los ingenieros responsables de la obra, a quienes ha instruido garantizar la culminación de los trabajos en condiciones óptimas, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad establecidos. Instó además a que, en caso de presentarse alguna falla en la construcción, se iniciará el proceso correspondiente dentro del régimen de consecuencias, de ser necesario.

El SNS explicó además que esta intervención forma parte de un proceso de mantenimiento de rutina, que incluye la revisión y adecuación de cualquier espacio del centro que haya sufrido daños a causa de las condiciones climáticas.

El Servicio Nacional de Salud reiteró su compromiso con el acondicionamiento y mantenimiento continuo de los establecimientos que conforman la Red Pública, a fin de garantizar a los usuarios una atención sanitaria oportuna y en espacios dignos.