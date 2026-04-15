Varios presos resultan heridos durante riña en cárcel El Pinito en La Vega

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La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) accionó su protocolo de seguridad ante un incidente suscitado entre privados de libertad alojados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en la provincia La Vega.

El organismo explicó que a las 08:20 de la mañana, de este miércoles 15 de abril de 2026, se originó una riña entre privados de libertad en uno de los pabellones, por lo que el personal de vigilancia procedió, de manera inmediata, a controlar el incidente, restableciendo la seguridad dentro de las instalaciones.

El origen del incidente se encuentra en proceso de investigación a los fines de establecer responsabilidades y tomar las medidas disciplinarias correspondientes. La DGSPC dispuso la movilización inmediata a un centro hospitalario de los internos Gregori Francisco Almonte, Alejandro Fernández Abad, Daniel Roque Juanes, y Kelvin Polanco Gómez, quienes resultaron lesionados durante el incidente.

Como medida preventiva, el personal de la DGSCP dispuso el cierre de todos los módulos, así como el cierre por celdas en cada uno de los pabellones, manteniendo a todos los internos en sus áreas correspondientes para garantizar su seguridad y la del personal de vigilancia.