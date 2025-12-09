Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, encabezó el acto en el que el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) graduó 1,177 nuevos técnicos pertenecientes a la Región Este del país, junto al director general de la institución, profesor Rafael Santos Badía.

Los graduandos provienen de las provincias San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Altagracia, un territorio donde se concentra la mayor actividad turística de la República Dominicana, con polos como Punta Cana, Bávaro, Bayahibe, Dominicus e Higüey, que demandan servicios especializados, talento calificado y personal con altos estándares de calidad.

La primera dama Raquel Arbaje resaltó que las carreras técnicas que cursaron los graduandos y afirmó que responden a las demandas reales de la región Este, “especialmente en sectores como el turismo y la industria, donde su preparación será esencial”.

“La formación recibida en INFOTEP les permite cumplir con perfiles cada vez más exigentes y aspirar a empleos dignos y de calidad. A cada persona graduada, hombres y mujeres, les felicito sinceramente. Representan la fuerza que impulsa el desarrollo y el bienestar colectivo de nuestro país”, expresó.

Santos Badía, afirmó que esta nueva promoción representa un aporte decisivo para el sostenido crecimiento de la economía dominicana y, de manera especial, para la industria hotelera y turística de la Región Este.

“Hoy sellamos nuevamente nuestro compromiso con la sociedad y con esta pujante región al entregar al país 1,177 nuevos profesionales formados para integrarse a las empresas o emprender con dignidad. Este talento técnico es vital para sostener el liderazgo de la industria turística y hotelera del Este, que recibe visitantes de todo el mundo y exige personal competente, ético e innovador”, expresó.

La gobernadora provincial de La Altagracia, Daysi D´ Oleo, resaltó que toda la región celebra el esfuerzo, la dedicación, y el empeño en contribuir con la sociedad de los más de mil técnicos que recibieron sus títulos, al tiempo que destacó el impacto del INFOTEP en la provincia y todas las comunidades aledañas.

De su lado, María del Pilar Martínez, directora de Talento Humano en Sanctuary Cap Cana, afirmó que el INFOTEP es un puente hacia el empleo de calidad.

“INFOTEP cuenta con programas ajustados a la demanda de cada sector, la formación técnico profesional es la inversión mas inteligente que podemos hacer” expresó Martínez.

Además de los 1,177 técnicos, el INFOTEP entregó títulos a 131 facilitadores egresados del Centro Nacional de Desarrollo Docente del INFOTEP, con los que suman 1,308 los participantes graduados.

El acto forma parte del ciclo de graduaciones ordinarias, con las cuales el INFOTEP ha entregado a la sociedad 5,651 técnicos y 758 docentes, para un total de 6,409 nuevos egresados en las regiones Norte, Gran Santo Domingo y Distrito Nacional, Sur y Este.

Graduados

Formación en 23 ocupaciones clave



Santos Badía también destacó que la promoción incluye formación en 23 ocupaciones, entre ellas Peluquería, Instalación y Mantenimiento Eléctrico Industrial, Mantenimiento de Vehículos, Enfermería, Gastronomía, Panadería, Repostería, Ventas, Farmacia y Refrigeración.

Asimismo, Bar y Restaurante, Telecomunicaciones, Gestión de Piso Hotelero, Masaje Corporal y Terapéutico, Calderas, Plomería, Estética, Operación de Equipos Agrícolas, Contabilidad, Imágenes Médicas, Mantenimiento de Plantas Eléctricas y Facilitación de Procesos de Enseñanza.

También resaltó la doble titulación de estudiantes del acuerdo Ministerio de Educación-INFOTEP, pertenecientes al Politécnico María Auxiliadora (Fundación MIR), en las ocupaciones de Patrón Industrial de Prendas de Vestir y Repostería.

Subrayó el caso emblemático de 16 mujeres de Isla Saonaegresadas como Técnicos en Masaje Corporal y Terapéutico, “una ocupación fundamental en un destino que recibe turistas diariamente desde diferentes países”.

Avances en infraestructura y calidad formativa



Desde 2020, la Regional Este ha conformado 26 comisiones evaluadoras responsables de certificar competencias con altos estándares de calidad. En ese mismo período, el INFOTEP ha graduado 3,380 técnicos de salida plena en esta demarcación.

En materia de infraestructura, la institución ha inaugurado el Centro Tecnológico San Rafael del Yuma en La Altagracia, la Escuela del Ámbar en El Valle y la Escuela Villa Suiza en Sabana de la Mar, ambas en Hato Mayor.

En los próximos días serán abiertas las nuevas instalaciones del Centro Santa Fe en San Pedro de Macorís y la Escuela de Hotelería en el Hotel Meliá Punta Cana Bávaro.

Estas obras fortalecen el acceso a la formación técnico profesional y acercan los servicios tanto a la comunidad como al sector turístico y hotelero de toda la región.

Sector hotelero reafirma su respaldo



La vinculación con el sector hotelero se mantiene sólida y estratégica. Para esta ceremonia, diversos hoteles respaldaron a sus colaboradores graduandos, trasladándolos en sus propios vehículos institucionales.

Entre ellos destacan Dreams Macao, Zoetry, Sanctuary CapCana, Secrets Cap Cana Resort & Spa, el complejo Barceló, Live Aqua, Sunscape Coco, Dreams Royal y Lopesan.

Esta participación confirma el firme compromiso de la industria turística con la formación técnico profesional y el desarrollo continuo de su personal.