Propeep ilumina la Navidad en San Cristóbal

El director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, encabezó este sábado una jornada de inclusión social en la escuela primaria Canastica, en el municipio de San Cristóbal, como parte del programa de actividades navideñas que impulsa el Gobierno para fortalecer la unidad familiar y apoyar a los sectores más vulnerables del país.

Durante el acto de apertura de la jornada “Primero Tú”, Polanco destacó que estas acciones responden directamente a la visión social del presidente Luis Abinader, orientada a llevar bienestar y calidad de vida a las comunidades más necesitadas.

“El presidente Luis Abinader quiere una Navidad feliz para su pueblo, una Navidad de unidad familiar, donde los niños, los jóvenes y nuestros adultos mayores puedan compartir y disfrutar juntos”, expresó.

El funcionario explicó que el programa navideño que ejecuta Propeep incluye 19 encendidos de parques, 34 fiestas populares, 10 jornadas de inclusión social y 26 cenas y almuerzos comunitarios en todo el país.

“Estamos trabajando para que cada barrio, cada municipio y cada comunidad sienta la presencia del Gobierno en esta Navidad, con alegría, servicios y apoyo directo a la gente”, señaló.

Polanco resaltó que la jornada en Canastica permitió acercar múltiples servicios del Estado a las familias más necesitadas, cumpliendo con el mandato presidencial de priorizar a los sectores vulnerables.

“Este es un compromiso que asumimos por instrucciones del presidente, un hombre que trabaja incansablemente, incluso en la madrugada, dando seguimiento para que las cosas se hagan bien y lleguen a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Entrega personalizada del Bono Navideño



Durante la jornada Propeep hizo entrega del Bono Navideño, garantizando un proceso transparente y directo.

En ese sentido, Polanco enfatizando que “Propeep tiene la responsabilidad de que esta ayuda llegue a la mano de cada dominicano, sin intermediarios, de manera directa, para que ninguna familia se quede sin su Bono Navideño”.

Encendido de Parque Central y presentaciones artísticas



Robert Polanco, anunció, además, para este mismo sábado, a partir de las 7:00 de la noche; el encendido de luces en el Parque Central de San Cristóbal, presentaciones artísticas y espacios de recreación para niños, jóvenes y adultos mayores, en un ambiente de alegría y confraternidad, reafirmando el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader, de hacer de esta Navidad una celebración de esperanza, confraternidad y solidaridad.

Autoridades presentes



Durante el acto de apertura, el director de Propeep, Robert Polanco, estuvo acompañado de Pura Casilla, gobernadora Provincial; Gustavo Lara Salazar, senador; Nelson de la Rosa, alcalde; regidores, funcionarios municipales y líderes comunitarios, entre otros.