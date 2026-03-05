Protestan y paralizan docencia en Cotuí por deterioro de camino hacia escuela

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Guanábano, Cotuí. Profesores, estudiantes y comunitarios de este poblado agrícola suspendieron las labores docentes y se movilizaron este jueves para reclamar la rehabilitación y el asfaltado del camino vecinal que facilita el acceso de maestros y alumnos a la escuela primaria de la comunidad de Guanábano.

Residentes de la zona, acompañados de estudiantes y profesores del centro educativo Florentino Monegro, exigieron a las autoridades municipales y al Ministerio de Obras Públicas el asfaltado del camino, el cual presenta un avanzado estado de deterioro.

En medio de la consigna “si no hay solución, aquí va a haber candela”, los manifestantes se movilizaron reclamando que la vía de comunicación terrestre sea habilitada lo más pronto posible.

La profesora Nieve Manzuela, vocera del movimiento, explicó que maestros, estudiantes y padres de alumnos enfrentan serias dificultades para llegar y salir del centro educativo cuando se registran fuertes lluvias, debido a las pésimas condiciones del camino vecinal.

Indicó que varios estudiantes y maestros han sufrido accidentes y lesiones, ya que cuando llueve el tramo se vuelve resbaladizo y peligroso para quienes lo utilizan diariamente.

Los comunitarios hicieron un llamado al alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla, y al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, para que rehabiliten y asfalten el tramo en cuestión. De lo contrario, advirtieron que volverán a realizar acciones de protesta en la comunidad de Guanábano.