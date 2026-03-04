Regidor alarmado por los accidentes en malecón Puerto Plata

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Puerto Plata.- El concejal Alfred Henríquez hizo un llamado a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y al Ayuntamiento para que asuman con urgencia la implementación de medidas que garanticen la seguridad vial en el malecón de aquí. Advirtió que sin señalización adecuada, sin reductores de velocidad y sin vigilancia efectiva, es un riesgo latente para ciudadanos, deportistas, turistas y familias.

El regidor Henríquez mostró preocupación tras un ciclista ser atropellado por un vehículo de una empresa privada y por los accidentes en el pasado que han provocado muertes. “Esto no puede verse como un hecho aislado. Hoy fue un choque, mañana podrían ser pérdidas humanas irreparables”. Recordó que en febrero de 2025, como regidor, presentó una propuesta para prevenir estas situaciones. “No fue una reacción improvisada, fue una iniciativa concreta pensando en la seguridad de nuestra gente”, indicó. Manifestó que los hechos confirman que la prevención no puede seguir postergándose. “No podemos esperar una tragedia para actuar. Puerto Plata merece un Malecón seguro”.