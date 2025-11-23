La Ruta Comunitaria de la DGDC lleva jornada asistencial a Higüey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Altagracia, RD. A los fines de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ofrecer servicios de salud, bienestar y apoyo social, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, a través de su programa “La Ruta Comunitaria de la DGDC”, llevó a cabo una exitosa jornada asistencial en el municipio Higüey de la provincia Altagracia, en el marco del programa presidencial “El Gobierno Contigo”.

“La Ruta Comunitaria de la DGDC”, que tiene como objetivo llevar asistencia directa a las comunidades más necesitadas, permitió que cientos de residentes del sector Los Soto, y zonas aledañas de Higüey, accedieran a diversos servicios gratuitos, entre ellos, consultas médicas, entregas de medicamentos, raciones alimenticias crudas, canastillas para embarazadas, y mosquiteros.

La jornada asistencial fue supervisada por el titular de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, y tuvo como escenario el Liceo Secundario Juan Pablo Duarte, donde fueron habilitados varios módulos de atención.

Allí acudió el presidente de la República, Luis Abinader, quien encabezó la jornada de inclusión social de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad y la de otras instituciones.

El doctor Modesto Guzmán destacó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que la misión del Gobierno, que dirige Luis Abinader, es estar cerca de la gente, especialmente en aquellos lugares donde los servicios sociales y de salud son más limitados.

El presidente Luis Abinader, además, encabezó un productivo encuentro con comunitarios de Higüey, a quienes anunció soluciones de alcantarillado y agua potable, que consideran sus mayores necesidades.

Asimismo, el jefe de Estado comunicó que se realizan inversiones importantes para mejorar la eficiencia energética y resaltó la necesidad de crear planes de emergencia para ambos sectores, de manera que se puedan ofrecer respuestas oportunas a la población.

El Gobierno Contigo, que tuvo lugar en el polideportivo Leo Tavárez, crea un espacio de conversación cercana y directa con la comunidad, permitiendo así agilizar la búsqueda de soluciones a problemáticas que afectan poblaciones vulnerables.