San Francisco de Macorís brilla: encendido navideño reúne a las familias

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– En un ambiente cargado de confraternidad y alegría, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, encabezó el encendido de las luces navideñas de la Oficina de Gestión Senatorial Duarte, un evento que contó con la presencia de distinguidas personalidades de la ciudad.

La decoración, inspirada en casas antiguas y llena de luces al estilo barroco, estuvo a cargo del diseñador Miguel Paulino, logrando el agrado de los cientos de asistentes. La actividad contó con la participación artística de la orquesta Royal Band, bajo la dirección del maestro Deivin Peña, junto a la vocalista Giovanna Reinoso.

La bendición del acto estuvo a cargo de Monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís.

Al cierre de la actividad, los presentes disfrutaron de un impresionante espectáculo de fuegos artificiales.

Entre los asistentes se encontraban la diputada Yani Ventura, el presidente nacional del CODIA Enrique Rosario, el general Del Orbe, en representación del Ejército de la República Dominicana, y el subdirector del Intrant Domingo Canela.

También estuvieron presentes el viceministro de Salud Pública Luis Rosario Socías, los regidores del ayuntamiento municipal Fermín Sánchez, Rafael Díaz, Luis Lanyoma y Víctor Abreu; el general del Cuerpo de Bomberos Luis Esmurdoc y la artista Diomary La Mala, entre otras personalidades.