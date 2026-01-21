Sectores de Santiago se quejan por retrasos en el Monorriel

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Diversos sectores de la zona sur de esta ciudad han manifestado sus quejas ante los prolongados retrasos en la construcción del monorriel de Santiago y llaman a las autoridades a agilizar los trabajos, al considerar que la lentitud en su ejecución está afectando seriamente la dinámica económica y la tranquilidad del área.

Desde empresarios, empresarios, comerciantes, choferes, estudiantes, obreros y todos aquellos que tienen negocios o deben transitar por las inmediaciones de la construcción del monorriel, se quejan por la travesía que resulta llegar a sus destinos de trabajo o estudios debido a que las vías alternas se encuentran en condiciones deplorables.

Los comerciantes explicaron que la disminución del flujo vehicular y peatonal ha reducido significativamente las ventas, poniendo en riesgo la estabilidad de pequeños y medianos negocios que dependen del movimiento diario de clientes.

Solicitaron que, mientras concluyen los trabajos definitivos, se acondicionen adecuadamente los caminos de paso y las rutas provisionales, con el objetivo de facilitar el desplazamiento por ambas vías y reducir los embotellamientos.

La presidenta de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), Hilsa López Olivares, señala que actualmente los puntos más críticos de esta obra lo componen las paradas de la PUCMM, UTESA, Cuesta Colorada y el Gran Teatro del Cibao.