Hospitales, ITLA y asfaltado: las obras que transformaron Duarte en 2025

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, afirmó que el año 2025 ha sido de grandes realizaciones y conquistas para esta demarcación, gracias a la ejecución de múltiples obras impulsadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader, las cuales han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población.

Romero destacó que el mandatario ha puesto especial atención al desarrollo de San Francisco de Macorís y de toda la provincia Duarte durante los cinco años de su gestión, respaldando iniciativas largamente reclamadas por diversos sectores sociales.

“Sin el apoyo del presidente Abinader hubiese sido imposible lograr estas ejecutorias en beneficio de nuestra gente”, expresó el legislador y presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través de un despacho de prensa de la Oficina de Gestión Senatorial Duarte.

En materia de salud pública, el senador resaltó las importantes inversiones realizadas en la provincia, dirigidas a fortalecer los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Entre ellas, mencionó la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Especialidades Dr. Ángel María Gatón, una obra demandada durante más de 30 años.

Asimismo, señaló la construcción y remodelación de los hospitales municipales doctora Etanailda Brito, en Las Guáranas; Alicia de Legendre, en Villa Riva; y Felipe J. Achecar, en Pimentel.

En el ámbito deportivo, Romero destacó la inauguración del multiuso del Club Máximo Gómez, el Club Olimpia y el techado Flérida Hernández, en el municipio de Las Guáranas.

De igual manera, valoró la puesta en funcionamiento de un complejo de edificios que aloja diversas instituciones del Estado, lo que permite ofrecer servicios públicos más eficientes. Entre las entidades beneficiadas mediante el proyecto 3R figuran el Ministerio de Obras Públicas, el Intrant, la Digesett, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, la Dirección Regional de Pasaportes y el Ministerio de Trabajo.

El legislador también subrayó la apertura de una sucursal del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en la provincia, iniciativa que fortalece la formación técnica de los jóvenes en distintas áreas del conocimiento.

En el sector eléctrico, valoró la construcción de una subestación en el municipio de Arenoso, obra que contribuye a solucionar los problemas de bajo voltaje que durante años han afectado a comunidades del Bajo Yuna.

En el área educativa, Romero indicó que se han construido varias escuelas y liceos en distintos municipios, impactando positivamente la calidad educativa y beneficiando a miles de estudiantes.

Agregó que durante el año se ejecutó un amplio programa de asfaltado en barrios y urbanizaciones de la provincia, así como la construcción de la planta de tratamiento del municipio de Pimentel y el acueducto de Villa Riva.

En el plano social y comunitario, el senador destacó el impulso a obras barriales en San Francisco de Macorís, en coordinación con organizaciones comunitarias, además del apoyo a actividades deportivas y culturales.

Romero, quien el pasado lunes 8 de diciembre encabezó el encendido de luces navideñas en la Oficina de Gestión Senatorial, acto que contó con una masiva asistencia de autoridades y ciudadanos, aseguró que continuará trabajando para agilizar la terminación de obras en ejecución, como la avenida de Circunvalación Machacho González y la estación del Cuerpo de Bomberos, entre otras.