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Región Cibao Nordeste.- La Dirección de Desarrollo Social Supérate continúa extendiendo su impacto en el territorio nacional, en esta oportunidad se trasladó a las provincias Duarte y Hermanas Mirabal para escuchar las inquietudes de las familias beneficiarias de los subsidios sociales a fin de garantizar una mejor protección social y acompañamiento sociofamiliar.

En estas demarcaciones los subsidios que otorga Supérate benefician a 69,301 familias de los municipios de la provincia Duarte: San Francisco de Macorís, Villa Riva, Arenoso, Castillo, Eugenio María de Hostos, Las Guáranas y Pimentel; y en la provincia Hermanas Mirabal: Salcedo, Tenares y Villa Tapia. Estos apoyos están diseñados para aliviar la carga económica y contribuir al bienestar social de la población vulnerable.

En un diálogo cercano con las familias beneficiarias, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que, en Duarte y Hermanas Mirabal, 68,593 familias cuentan con seguridad alimentaria garantizada a través del subsidio Aliméntate, mientras Bonogás beneficia a 63,100 hogares, Bonoluz a 34,532 y los incentivos dirigidos a la comunidad escolar incluyen Avanza, con una cobertura de 3,648 hogares, y Aprende, que impacta a 1,939 familias.

En ese sentido, Jiménez señaló que las iniciativas dirigidas a poblaciones específicas, como Supérate Mujer y el apoyo a familias con niñas, niños y adolescentes continúan ampliando y fortaleciendo la cobertura social bajo un enfoque inclusivo. En la actualidad, el Fondo de Discapacidad Supérate impacta a 309 familias de estas provincias.

Supérate fortalece protección social en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal con apoyo a más de 69 mil familias

"Nosotros hemos organizado estos encuentros con el propósito de escuchar como los programas de Supérate están impactando sus hogares y sus familias, pero también cómo podemos mejorar, para que estos subsidios sigan llegando de forma oportuna y eficiente a cada persona", indicó la directora general de Supérate.

De su lado, la directora de la Regional Cibao Nordeste, Yiraldy Hernández, expresó que el objetivo de este acercamiento es estrechar los vínculos entre la institución y las familias participantes de Supérate, cumpliendo con la visión de trasladar la gestión "del escritorio al escritorio".

Con el propósito de elevar la calidad de vida de los adultos mayores y la niñez con discapacidad, la exviceministra del Ministerio de Trabajo, Mayrenis Corniel, solicitó formalmente a la Dirección de Desarrollo Social Supérate la implementación de programas de formación para personas cuidadoras en la provincia Hermanas Mirabal.

En ambos encuentros asistieron más de 1,000 personas, espacios donde las familias expresaron sus inquietudes y valoraron el impacto positivo del apoyo económico y el acompañamiento sociofamiliar recibido por parte del Gobierno dominicano, a través de Supérate.

En la provincia Duarte, el encuentro tuvo lugar en el Club Máximo Gómez, en el municipio de San Francisco de Macorís, estuvieron presentes la subdirectora de Desarrollo Inclusivo de Supérate, Carolina Alvarado; la subdirectora de Proyectos Sociales de Supérate, Damelia Zapata; la encargada provincial del Ministerio de la Mujer, Katherine Paulino; y el párroco de la Parroquia San Martín de Porres, Carmelo Santana.

Asimismo, en la provincia Hermanas Mirabal, el acto realizado en la Cancha Polivalente Willyvaldo Paulino Rivas, en el municipio de Salcedo, contó con la presencia de la gobernadora provincial, Lissette Nicasio; la senadora, María Ortiz; la diputada, Lourdes de Jesús; la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Salcedo, Ytalia López; la alcaldesa de Villa Tapia, Raquel Rosario; la directora provincial de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Dayana Mena; la encargada provincial de Supérate, Jackeline Santos; y el diácono de la Iglesia San Juan Evangelista, Erasmo Pichardo.

Hasta el momento, Supérate ha desarrollado 18 encuentros territoriales, que han reunido a más de 30,000 personas en espacios de escucha activa donde las familias comparten sus experiencias y expectativas sobre los programas de protección social.