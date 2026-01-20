Títulos de propiedad entregados en Barahona: ¡Un sueño hecho realidad!

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Barahona.- En cumplimiento de las disposiciones del presidente Luis Abinader y como parte de las acciones del Plan Nacional de Titulación, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez Peña, encabezó la entrega de cientos de títulos de propiedad remanentes a beneficiarios de los municipios Tamayo y Vicente Noble, en la provincia de Barahona.

La jornada se desarrolló durante el fin de semana como parte de un amplio operativo institucional orientado a garantizar la seguridad jurídica de familias que, por diversas causas, no lograron completar su proceso de titulación en las fases iniciales de los proyectos ejecutados en esta demarcación.

Con estas entregas, la UTECT da seguimiento a expedientes pendientes y asegura que cada familia beneficiaria del programa reciba de manera efectiva el documento que la certifica como dueño definitivo de su propiedad.

Durante el acto, Méndez Peña destacó que estas acciones responden al compromiso del Gobierno dominicano de no dejar a ninguna familia fuera del proceso, reafirmando el carácter social, inclusivo y totalmente gratuito de los servicios que ofrece la UTECT.

“La instrucción del presidente Luis Abinader ha sido clara: no retener títulos y llevarlos a las personas que les corresponden. Por ello, realizamos estos operativos especiales, dando seguimiento a cada expediente hasta su conclusión, para que los beneficiarios reciban su certificado sin contratiempos”, expresó el funcionario.

El director ejecutivo explicó que, en cada proyecto de titulación, existen casos de ciudadanos que, por razones técnicas, documentales o administrativas no pueden recibir su título durante los actos masivos encabezados por el Presidente de la República, por lo que la UTECT mantiene una labor permanente de acompañamiento y verificación hasta completar los requisitos legales y proceder con la entrega formal.

En las actividades participaron autoridades municipales y representantes institucionales, entre ellos el alcalde del distrito municipal de Santana, municipio de Tamayo, Armando Escanio; el alcalde del distrito municipal de Uvilla, Samuel Ramírez; y el subdirector de la Regional Sur de la UTECT, Marino Vílchez, quienes valoraron positivamente el impacto social del programa en sus respectivas comunidades.

“La entrega de títulos en el Distrito municipal de Santana del municipio de Tamayo es un gran logro”, expresó el alcalde Armando Escanio. “Cuando una persona tiene un título de propiedad, tiene algo valioso que le sirve para toda la vida, porque puedes optar por un préstamo, puedes tener un aval financiero para lograr tus proyectos”, sostuvo Escanio.

Mientras, en el operativo desarrollado en Vicente Noble fueron visibles las emociones de los beneficiarios que ocupan los terrenos desde hace 30 años. Agradecieron al presidente Abinader por no olvidarse de la gente, en especial, aquellas que habían perdido la esperanza de tener un título de propiedad.

“Ahora si es verdad que esto es mío. Eso es lo único que la acredita como dueña definitiva de esto”, así se expresó Leonarda Nova González.

En tanto, la pareja de esposos, Juan Marrero y Yobany Cuevas, quedaron sorprendidos al ver el personal de titulación llegar a la puerta de su casa, espacio que ocupan desde 1996.

Braudilia Peña Pineda, de 79 años, reveló que había perdido la esperanza, pues le dijeron que para lograr su Título de Propiedad tenía que contratar un abogado.

“Cuando el chico me dijo eso y me dio el papel, me sentí mal y lloré, porque mi hijo no podía pagar un abogado. Por eso lo cogí y lo rompí. Hoy estoy llorando, pero de felicidad. Estoy muy feliz”, dijo con lágrimas en su rostro.

La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado reafirma su compromiso de continuar ejecutando proyectos de titulación en todo el territorio nacional, como parte de la política pública impulsada por el Gobierno dominicano para garantizar la seguridad jurídica, reducir la informalidad y mejorar la calidad de vida de miles de familias dominicanas.