UCNE anuncia actividades con alcalde de Lawrence Brian A. DePeña

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. - El alcalde de la ciudad de Lawrence, estará en el país el próximo mes de febrero, en donde se tiene previsto la realización de varias actividades que abarcan una conferencia, encuentros con importantes figuras del ámbito académico, así como la presentación del libro: “Brian A. DePeña: Biografía de un Líder”, este último de la autoría del periodista y politólogo salcedense Rafael Santos.

El anuncio fue hecho por el Rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), el Reverendo Doctor Isaac García de la Cruz, quien manifestó que dichas actividades están siendo coordinadas además de la UCNE, por la gobernación de la provincia Duarte, la alcaldía de San Francisco de Macorís y el Colegio de Abogados filial Duarte.

Al ofrecer la información el sacerdote rector manifestó que la Conferencia Magistral lleva como título: “Buenas Prácticas en el Manejo de la Alcaldía de la ciudad de Lawrence” y en la misma además participarán alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores de juntas distritales, así como empresarios, escritores, periodistas y líderes comunitarios y políticos de la República Dominicana.

El reverendo García de la Cruz manifestó, que lo que se busca con este tipo de actividad, es llevar el mensaje de que fuera de la República Dominicana, hay compatriotas que han estado haciendo un buen papel a favor de las comunidades en donde se están desempeñando.

De igual manera el rector indicó, que en la misma actividad se presentará ante el país, la obra: “Brian A. DePeña, Biografía de un líder” la cual recoge la vida del destacado líder político y empresarial dominicano, pero radicado en Lawrence, quien llegó a tierra norteamericana vía una yola a finales de la década de los años 70s.

A dichas actividades se espera que asistan la vicepresidenta del país, Raquel Peña, los ministros de educación y educación superior, Doctor Franklin García Fermín y Luis Miguel Decamps, así como el director del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep), profesor Rafael Santos Badía, y el Presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’ Aza quien tendrá a su cargo la presentación de la obra.

Aunque no se ha especificado la fecha, la cual será a anunciada al país próximamente, el Rector manifestó que las mismas se llevarán a cabo en el Teatro Regional del Nordeste de dicha alta casa de estudio.