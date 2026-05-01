Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

Ante la falta de transporte para movilizarse en medio de una emergencia de protección civil, a los miembros de la Defensa Civil Dominicana del municipio de Dajabón se les dificulta actuar rápidamente para responder a emergencias y desastres.

Yanilda Luciano Muñoz, representante de la Defensa Civil del municipio de Dajabón, dijo que necesitan un vehículo para movilizarse en caso de emergencia, sin arriesgar sus vidas.

“Para nosotros poder hacer un buen trabajo como debe de ser, nosotros tenemos que tener un vehículo, para tener atención rápida en cuanto a las situaciones de emergencias”, dijo Yanilda Luciano.

La representante de la Defensa Civil, Yanilda Luciano Muñoz, dijo que cuando hay situaciones de emergencia es incómodo depender de los vehículos de las instituciones, ya que hay protocolos para pedir permisos en cuestión de emergencia, situación que se les dificulta. Agregó que las autoridades deben estar más activas en cuestión de emergencia para que pongan sus vehículos a disposición del organismo de socorro.

Sin vehículo ni local adecuado: las precariedades que enfrenta la Defensa Civil en Dajabón, según denuncia

Según se informó, la Defensa Civil de Loma de Cabrera sí cuenta con vehículos y otros equipamientos, pero en situaciones de emergencia tardan en llegar al municipio cabecera por la distancia comprendida.

Otra precariedad

Otra precariedad que atraviesan más de 50 voluntarios de la Defensa Civil de Dajabón es la falta de un local adecuado para su alojamiento. Yanilda Luciano dijo que necesitan un nuevo espacio o que acondicionen el lugar donde se encuentran ubicados.

“Estamos en una condición que ya los voluntarios no quieren reunirse aquí, en la reunión que hacemos los 15 y los 30, por la situación en que está el local nuestro, por favor las autoridades que nos ayuden”, dijo Yanilda Muñoz, quien aseguró además que no hay condiciones para permanecer en el lugar.