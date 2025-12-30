Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Gerencia de Mantenimiento del Sector Santiago, adscrita a la Dirección de Distribución de Edenorte Dominicana, alertó sobre el impacto que han tenido los accidentes de tránsito en la infraestructura eléctrica durante el 2025.

Indicó que durante el citado período se han registrado 71 accidentes vehiculares que provocaron la rotura de 84 postes del tendido eléctrico en distintos puntos de la provincia

Estos hechos generaron interrupciones prolongadas del servicio, afectando a cientos de miles de clientes, además de pérdidas millonarias tanto en infraestructura de redes de media y alta tensión como en energía no servida durante los procesos de reparación.

De acuerdo con el informe, los accidentes se produjeron, principalmente, en corredores viales y zonas estratégicas de Santiago.