Proyecto busca declarar Romero Area Protegida

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El tema ambiental concentró el debate en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, después que el presidente Luis Abinader de suspendiera la actividad minera en Romero, San Juan de la Maguana.

El diputado por San Juan, Mélido Mercedes, presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que declara área protegida, la Loma Romero, en esa provincia, con el objetivo de que nunca más se intente explotar mina en esa zona, próximo a la presa de Sabaneta.

En ese sentido, Juan Medina, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la CD, informó que se trasladarán a Romero, el próximo 23 del presente mes con miras a escuchar las opiniones de los diferentes sectores de San Juan en torno al proyecto, para ver si este es factible o no.

Adelantó que hay que tener cuidado con la declaratoria todo el área de Romero como área protegida, ya que serían afectados productores agropecuarios que laboran en la zona, quienes tendrían que salir debido a que no se permitirían ninguna intervención humana. Explicó que por el hecho de que el presidente Abinader echara hacia atrás el proyecto minero, no quiere decir que en el futuro otros no mandatarios lo retomen, de ahí la pertinencia de acudir al lugar y hacer descenso para determinar la pertinencia o no del proyecto.

Mélido Mercedes, manifestó que la lucha no termina con la disposición del presidente Abinader de detener la minería en San Juan, por lo que continuará impulsando el proyecto de Ley que crea la Reserva Natural en Romero, para que sea blindado para siempre. Recordó que la minería en Romero ponía en grave peligro al río San Juan, que nutre la presa de Sabaneta, pero además alimenta al río Yaque del Sur, principal fuente de la prensa de Monte Grande.

En turno en la sesión, la diputada Gabriela Abreu, de la provincia La Vega, perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Fiordaliza Estévez, de Puerto Plata, por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) criticaron al ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez, por no escuchar sus reclamos.

Abreu, ha insistido por una cita con el funcionario para que explique sobre el cambio de gestión en Valle Nuevo, Constanza, que de repente se aumentó la estadía de 150 pesos a ocho mil, sin explicación.

Mientras que Estévez, llamó la atención sobre la necesidad de cuidar el área protegida en el municipio de Luperón, en Puerto Plata, una zona que viven del turismo y la cultura.

Lamentó que las autoridades no atiendan llamadas, pero tampoco agendan citas para escuchar inquietudes.