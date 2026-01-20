Proyecto “Miches City Centre” costará US$25 MM

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Nader Enterprises y Galgm Development Group anunciaron una alianza para desarrollar el proyecto Miches City Centre en Maralda, en el Este, con una inversión total de 25 millones de dólares. Tiene 40,000 metros cuadrados.

La primera fase del desarrollo incluirá locales comerciales para un comercio ancla, restaurantes con y sin drive-thru, farmacias, bancos, entre otros, en atención a una demanda real de productos y servicios que acompaña la rápida transformación del destino. El proyecto será ejecutado a través de un fideicomiso administrado por Fiducorpy ejecutado en varias fases. En la primera será una inversión de 10 millones de dólares.

En un momento clave para el crecimiento y consolidación del polo turístico de Miches,”Miches City Centre” surge como una respuesta estructurada a la nueva dinámica económica de la zona, con la visión de convertirse en el principal punto de encuentro entre comunidad, visitantes y actividad comercial y de servicios, explicó George Alexander Nader, CEO de Nader Enterprises.

El proyecto, diseñado por Acebal Canney Arquitectos, está ubicado estratégicamente en la parte sur de Maralda, en Miches. Nader, dijo que “Miches City Centre” nace con la visión de crear un verdadero centro de ciudad en este nuevo polo turístico. Un lugar vivo, auténtico y funcional que sirva, tanto a residentes como a visitantes, y que actúe como catalizador de oportunidades económicas, sociales y culturales para Miches y toda la región.

Más allá de su impacto arquitectónico y comercial, Miches City Centre se proyecta como un importante catalizador económico y social para la zona.