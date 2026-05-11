Pseudorrabia podría llegar por importación carne de cerdo desde EU

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Un experto en bioseguridad de granjas porcinas advierte a las autoridades sanitarias de la República Dominicana sobre el herpesvirus porcino tipo 1, causante de la enfermedad de Ausjeszky o pseudorrabia, presente en Eldora, Iowa, Estados Unidos, de donde el país caribeño está importando carne de cerdo.

El doctor Carlos Trincado, quien ha estado varias veces en República Dominicana, señaló que parece que las autoridades de ese país desconocen la presencia de la enfermedad en Estados Unidos, de donde importa carne de cerdo de manera masiva desde el 2020, por los daños causados por la Peste Porcina Africana (PPA).

Dijo que México, el principal importador de carne de cerdo desde Estados Unidos, tan pronto se enteró de la presencia del virus allí, suspendió los embarques de ese producto de EE. UU. Explicó que “el pseudorrabia es una enfermedad que el Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) tiene como de declaración obligatoria en el país que se presenta, igual que la PPA”.

Recordó que el virus fue detectado el 22 abril en una granja comercial en Eldora, Iowa. De 11 animales sospechosos, 5 verracos sementales salieron positivos. Al hacer la trazabilidad de esos animales, los cinco sementales venían de una granja al aire libre en Texas. Se sospecha que el origen viene de jabalíes que suelen ser el reservorio del virus.

Expresó que desde el 2004 no se presentaban casos de pseudorrabia en granjas comerciales de Estados Unidos.

Herpesvirus

Es altamente contagioso y es el causante de la enfermedad de Aujeszky o pseudorrabia y que afecta principalmente al sistema nervioso y respiratorio de los cerdos. Aunque es mortal para lechones jóvenes y provoca fallos reproductivos, no afecta a humanos, pero es fatal para otros mamíferos domésticos.

Importaciones de EU

Trincado informó que en los primeros tres meses de este año, República Dominicana ha importado de Estados Unidos casi 30 mil toneladas de carne de cerdo, mientras que en los 12 meses del 2020 solo trajo unas 40 mil toneladas. Agregó que esa es la realidad causada por la PPA a República Dominicana, que ahora parece estar amenazada por la pseudorrabia, una terrible enfermedad para los cerdos. Al comparar esas importaciones, en lo que va de este año hay un incremento de un 31 %, lo que significa que la PPA ha agravado más la producción porcina en el país.

El experto destacó que en solo estos tres primeros meses de este año, ya República Dominicana ha importado el 75% del total de carne de cerdo que importó en el 2020 (año pre-PPA).

Sugerencia

El experto en bioseguridad de granjas porcinas sugirió a las autoridades dominicanas que “de no tomarse la única medida para salvar el sector porcino nacional, eliminando la mínima población de cerdos que quedan en el país, la industria porcina en el 2026, ha entrado en un estado de caída sostenida que terminará en su desaparición”.

Pseudorrabia en otros

La pseudorrabia porcina, conocida técnicamente como la enfermedad de Aujeszky, tiene una distribución mundial. Pese a que Estados Unidos, que este año confirmó nuevos casos tras dos décadas libre de ella y algunos otros países han logrado erradicarla en granjas comerciales, la enfermedad sigue siendo endémica en muchas regiones.

Además de Estados Unidos, la pseudorrabia está presente en Asia, que es una de las regiones con mayor prevalencia, destacando China, donde han surgido cepas muy virulentas. En Europa, La enfermedad sigue siendo endémica en zonas del este y sureste. Países como Hungría reportaron casos en cerdos domésticos a principios de este año. En América Latina y África, la enfermedad también se considera endémica en áreas de estas regiones con altas poblaciones porcinas.