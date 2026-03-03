Puerto espacial en Pedernales: por qué eligieron a República Dominicana y cuál será el rol del Gobierno

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, reveló este martes nuevos detalles sobre la construcción del puerto espacial en Oviedo, provincia Pedernales, y explicó cuál sería el impacto para el país, por qué se eligió República Dominicana y cuál será el rol del Gobierno en la iniciativa.

Durante una entrevista en el programa Sol de la Mañana, el funcionario aseguró que el proyecto es completamente privado y que el Estado no destinará recursos para su ejecución.

“Esto es un proyecto puramente privado. No es que el Gobierno dentro de su plan de inversión está destinando recursos o fondos para establecer el puerto satelital o espacial”, afirmó.

Impacto y empleo dominicano

Freud sostuvo que, según los estudios realizados por la empresa, el impacto medioambiental sería mínimo.

“El impacto medioambiental que produce todo eso es muy mínimo, según dicen”, expresó.

Asimismo, indicó que la empresa LOD Holdings contempla la preparación de personal dominicano para integrarlo al proyecto.

“También tienen planteado preparar un personal dominicano que pueda colaborar”, señaló.

¿Por qué Oviedo?

El ministro explicó que la ubicación geográfica de Oviedo fue determinante para la selección del país como sede del puerto espacial.

“Por unas circunstancias de la naturaleza, circunstancias de la ubicación de la República Dominicana, geográficamente Oviedo tiene todas las condiciones para poder establecer un puerto espacial”, dijo.

Añadió que en Estados Unidos los principales lugares de lanzamiento de satélites y cohetes se encuentran saturados.

“Estados Unidos, los principales lugares de lanzamientos de satélites y cohetes están totalmente copados. Para lanzar un satélite en estos momentos en Estados Unidos se tiene que tomar un turno cerca de dos años”, explicó.

Según detalló, la empresa llevaba años buscando una alternativa fuera de territorio estadounidense.

“Esta empresa tiene años buscando una solución, una alternativa a ese copamiento que existe en Estados Unidos. Por la ubicación de Oviedo frente al Ecuador, la distancia para lanzar los satélites y la forma de ubicación es mucho más conveniente que cualquier otro lugar. Fueron a muchísimos países, pero especialmente República Dominicana tiene esas condiciones naturales para economía, tiempo y ubicación”.

Precisó que la compañía tiene tres años realizando estudios en el país y que el área seleccionada estaría próxima al Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo.

“Son tres años que ellos tienen aquí realizando estudios de todo tipo, han determinado que esa será al lado del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo hay un área perfecta para establecer ese puerto espacial”.

Rol del Gobierno

Freud adelantó que la participación sería un acuerdo de colaboración con la empresa.

“Ahora lo que va a iniciar es un acuerdo de colaboración con esa empresa. Vamos a darles todas las ayudas posibles para el tema técnico, regulatorio y todo lo que se requiera, así como el espacio físico”, indicó.

Sobre puerto espacial

El pasado 27 de febrero, durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader anunció que República Dominicana contará con un puerto de lanzamiento espacial en Oviedo, provincia Pedernales.

El proyecto contempla una inversión superior a los 600 millones de dólares. Este mes se firmó el acuerdo con la empresa estadounidense LOD Holdings.

Abinader aseguró que antes de mayo de 2028 el país enviará su primer cohete al espacio desde territorio pedernalense.