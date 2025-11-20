Puerto Plata celebrará los 125 años del cine en el país

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

PUERTO PLATA:- Este destino con su Plaza Independencia será escenario el fin de semana de la conmemoración del 125 aniversario del establecimiento del cine en el país.

La empresa Rueda Cine convertirá la plaza en una gran sala al aire libre, proyectará gratis las producciones nacionales “Pérez Rodríguez”, de Humberto Tavárez y “Güira y Tambora”, de Adrián Pucheu.

Esta actividad cuenta con el respaldo del cabildo. El alcalde Diomedes Roque García dijo que fue en esta ciudad el 27 de agosto de 1900 cuando el empresario italiano Francesco Grecco proyectó una de las primeras producciones documentadas en la nación.

Explicó que en la ocasión Grecco utilizó en el antiguo teatro Curiel un cinematógrafo de los hermanos Lumiére y marcó de esta manera el nacimiento del cine nacional que consolidó a esta ciudad en uno de los pilares de la memoria cinematográfica del país.

El gerente de Rueda Cine, Antonio Alma Turull, sostuvo que “volver a la Novia del Atlántico, es regresar a uno de los lugares donde el cine comenzó a escribir en la memoria de nuestro país. Nos llena de emoción vincular esa primera etapa con lo que ahora representa el cine dominicano”.

Expresó que como parte de esta parada “llevaremos la programación educativa Aprende Cine” a los estudiantes del liceo Eduardo Brito que participarán en un taller.

Observó que esta jornada forma parte del circuito número tres de Rueda Cine, la cual ha recorrido Santiago, La Altagracia, San Cristóbal, Barahona, Montecristi, La Vega, Peravia, San Pedro de Macorís, Jarabacoa, Cabarete y Santo Domingo.