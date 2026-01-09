¿En qué punto legal está el caso de Brianna Genao?

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La desaparición desde el 31 de diciembre de 2025 de Brianna Genao, la niña de tres años del paraje Barreto, en Imbert, provincia Puerto Plata, mantiene en vilo a la República Dominicana. Luego de que sus padres dieran la alerta, las autoridades han intensificado la búsqueda de la menor y ampliado las investigaciones sobre el caso que, por el momento, sigue sin respuestas claras.

¿Cuál es el estatus legal del hecho, hasta ahora? En conversación con el periódico Hoy, el penalista Cándido Simón ofreció algunas puntualizaciones respecto a lo que, por el momento, se sabe.

¿La desaparición de la menor se trata de un secuestro o tiene que ver con un homicidio? En principio, la inexistencia del cuerpo de la niña provoca, además de la angustia de los familiares, que la investigación se profundice aún más, pero no exime de responsabilidad penal a los posibles encartados, explicó el togado.

“Pueden compilar eso mediante diferentes informaciones: podemos suponer que aparezca sangre en un área determinada; que se determine que exista un elemento que pueda vincular a los imputados con el hecho. O sea, que no haya cuerpo no es un eximente, necesariamente, de responsabilidad”, dijo.

“Mientras tanto, lo que sí quedaría, en principio, es una sustracción de menor, si se determina que, efectivamente, ellos (los principales señalados) la desplazaron de un lugar a otro. Pero, mientras tanto, no se puede concluir que esté muerta; al menos en este momento no se puede decir que haya un homicidio. Sin embargo, con una imputación de sustracción de menor, la Fiscalía sí podría conseguir una medida de coerción, incluso prisión preventiva”, detalló Simón.

En esa tesitura, el penalista consideró que las autoridades deben profundizar las pesquisas sobre la desaparición, una situación que este jueves cumple siete días.

En tanto, el abogado subrayó que, ante la “fuerte nebulosa” que ha generado la supuesta confesión de los hermanos Rafael y Reyes Núñez, tíos de la niña, y posteriormente las afirmaciones del abogado de la familia, “lo que procede es, obviamente, asegurarse del seguimiento de los sospechosos”.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la República no ha emitido una posición pública sobre los avances de la investigación, qué se ha determinado, qué han hallado, y cuál es la calificación jurídica del caso contra los tíos de la niña como principales sospechosos.

Los hermanos Núñez, tíos de Brianna Genao, son los principales sospechosos.

De su lado, Cirila Núñez, bisabuela de Brianna Genao, y madre de los dos hombres que supuestamente confesaron que cometieron el hecho, negó que sus hijos estén involucrados.

La progenitora se refirió, puntualmente, a Rafael Núñez, "Papito", de quien indicó que "le echaron la culpa" sobre lo sucedido. "Él la quería demasiado a esa niña, porque era su familia", aseveró la dama.

Hace varios días se difundió un video en el que se ve a Papito dando su versión sobre lo sucedido: admitió que fue una de las últimas personas que vio a la niña previo a la desaparición. Dijo que la llevó para donde su abuela, la dejó en la sala de la casa y luego se fue a bañar. Posteriormente, no se supo más sobre el paradero de Brianna.

El hecho ha causado conmoción en el país, sobre todo luego de que, supuestamente, los hermanos Núñez supuestamente confesaron ser los responsables de abusar de la menor, quitarle la vida y luego enterrarla.