¿Por qué quedaron atrapados vacacionistas en Ocoa tras la crecida del Nizao pese a las alertas meteorológicas?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Aunque el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) habían emitido alertas para la provincia San José de Ocoa, decenas de personas -incluidos vacacionistas que aún el lunes no regresarían a sus trabajos- quedaron atrapadas por la crecida del río Nizao.

¿Por qué ocurrió esta situación?

De acuerdo con el alcalde de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos, el problema no se produjo por la presencia de bañistas en el río, sino por la cantidad de personas que intentaba salir de la zona al momento del desbordamiento.

Explicó al periódico Hoy que, previo a la crecida, las autoridades ya habían desalojado los balnearios, por lo que no había personas dentro del afluente.

Sin embargo, más allá del río existen al menos 15 comunidades donde los visitantes acuden a acampar y realizar turismo ecológico. Al coincidir el retorno de estas personas, se generó una alta congestión vehicular que impidió la salida a tiempo.

“Había demasiado vehículo en la vía y lamentablemente los que no pudieron salir a tiempo fueron los que quedaron”, señaló.

Agregó que las condiciones de la zona agravaron el escenario. “Provocó un tapón; las calles son estrechas y la gente estacionada donde quiera”, explicó.

El desbordamiento del río ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche de este Sábado Santo, momento en que muchos vacacionistas regresaban, lo que impidió que pudieran cruzar y los dejó varados en comunidades incomunicadas.

Como consecuencia, decenas de personas permanecen atrapadas y algunas han requerido asistencia. “Yo hospedé a unos 25 jóvenes que iban a la montaña y, al río estar en esa condición, no tenían dónde pernoctar y nosotros les dimos albergue en la alcaldía”, indicó el alcalde.

De los Santos estima que una parte de los afectados no podrá regresar a sus hogares a tiempo para reincorporarse a sus actividades laborales.

“Hay personas que están vacacionando en esa zona y están atrapadas; mañana no regresaría una gran parte de esos ciudadanos. Hoy continúa la lluvia y están atrapados de aquel lado”, expresó.

Asimismo, manifestó preocupación por la comunicación con los afectados. “Sus familias se preocuparían porque en cualquier momento se les descargan los teléfonos”, dijo