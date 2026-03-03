Quejas y largas filas marcan segundo día de emisión de la nueva licencia de conducir

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las quejas y las largas filas marcaron este martes el segundo día de la emisión de la nueva licencia de conducir en los centros habilitados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), donde decenas de ciudadanos acudieron desde tempranas horas para realizar el trámite.

Y es que, según usuarios consultados, el proceso avanza con lentitud y, pese a llegar desde temprano, han tenido que esperar varias horas expuestos a los rayos del sol para poder iniciarlo.

“Esto es un caos. Esto es un puro desorden, tenemos horas en la fila. Hay personas que están desde muy temprano. Esto no avanza”, afirmó Margarita Puello Pimentel, quien se trasladó desde Haina hasta la sede del Intrant, ubicada en la calle Pepillo Salcedo, para renovar su licencia de conducir.

Otro que expresó su descontento fue Martín Mora, quien señaló que llegó a la institución a las 7:00 de la mañana y que, aun pasadas las 10:00 a.m., ni siquiera había logrado llegar a la puerta de entrada.

“No es algo fuera de lo normal”

Por su parte, el director de licencias de conducir del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Augusto Pérez Sánchez, atribuyó las largas filas en los puestos de emisión habilitados al alto interés que ha despertado el nuevo documento entre la población y a la implementación de un sistema renovado, lo que generó retrasos tras la paralización temporal de los servicios.

“No es algo fuera de lo normal, porque en esta sede normalmente se atienden entre seiscientas y setecientas personas diarias en casos normales”, expresó el funcionario.

Augusto Pérez Sánchez, director de licencias de conducir del IntrantFuente externa

Recordó que el nuevo documento, además de contar con un diseño moderno, incorpora mayores controles de seguridad y tiene validez de rango internacional.

Asimismo, Pérez Sánchez indicó que se introdujeron cambios en el proceso, especialmente para los motoristas, quienes ya no contarán con el registro de motociclistas y, en lo adelante, deberán cumplir con todos los requisitos que establece la ley para obtener el permiso de conducir.