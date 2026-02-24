¿Quiénes lo están haciendo bien y quiénes no? El balance crítico de una politóloga al Gobierno

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La politóloga Silvia Soto expresó que es necesario que el presidente de la República continúe realizando cambios en su equipo de gobierno, ya que una parte de los funcionarios luce agotada, apática, sin visión y sin compromiso, situación que —a su juicio— constituye una de las sombras de la actual gestión.

Señaló que, aunque el presidente Luis Abinader no es un mandatario revolucionario porque no ha impulsado cambios estructurales profundos, sí ha demostrado, desde una visión reformista, interés en dejar una impronta mediante transformaciones trascendentales. En ese sentido, destacó la creación y reforma de leyes como el Código Penal y el Código Procesal Penal, la Ley de Compras y Contrataciones (47-25), la Ley de Extinción de Dominio (60-23), la Ley de Desarrollo Fronterizo (12-21) y la Ley de Fusión de Ministerios (45-25), esta última orientada a organizar y eficientizar la administración pública.

Sin embargo, sostuvo que para concretar esa visión el presidente necesita un equipo de funcionarios con capacidad, compromiso y alineación estratégica. Consideró que son pocos los incumbentes que han demostrado esas cualidades.

Entre los que valoró positivamente citó a David Collado, por alcanzar cifras récord en visitas turísticas y ampliar los mercados del sector; a Eduardo Sanz Lovatón, por modernizar la Dirección General de Aduanas y lograr niveles históricos de recaudación; y a Eduardo Estrella, por impulsar mayor organización y eficiencia en el Ministerio de Obras Públicas.

Sobre Faride Raful, destacó que, pese a dirigir una de las instituciones más complejas por su responsabilidad en la seguridad ciudadana y la Policía Nacional, ha sabido manejar la gestión. Indicó que durante su administración la tasa de homicidios ha disminuido de 8.15 a 6 %, según reportes oficiales. Además, resaltó medidas para imponer orden en espacios públicos, controlar ruidos y reducir los llamados “teteos”, aunque señaló que persisten retos como los casos de muertes en “intercambios de disparos”.

También mencionó a Edgar Feliz, por la eficiencia mostrada tanto en los Comedores Económicos como en la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria; y a Guido Gómez Mazara, por sus esfuerzos en la organización del sector de las telecomunicaciones y el control del uso ilegal de señales desde las cárceles.

Asimismo, valoró la gestión de Tony Peña Guaba, destacando aportes como el programa 14-24 y Ciudad Mujer, así como la de Gloria Reyes, por impulsar la institucionalización y eficiencia del programa Supérate.

Áreas críticas

Soto afirmó que, fuera de los funcionarios mencionados, no observa otras figuras destacadas y consideró que existen áreas neurálgicas donde se necesitan resultados urgentes.

Citó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), señalando como alarmante que el país ocupe el primer lugar en accidentes de tránsito, con más de 3,000 muertes anuales, lo que representa un costo aproximado de RD$130,000 millones cada año (2.2 % del PIB).

Silvia Soto

También cuestionó la gestión del Ministerio de Educación, encabezado por Luis Miguel De Camps, al considerar que, aunque no ha estado envuelta en escándalos, no se perciben avances significativos en la calidad educativa. Recordó que, pese a la inversión del 4 % del PIB en educación desde 2013 (unos 2.45 billones de pesos), el país continúa en los últimos lugares en lectura, ciencia y matemáticas, y que el 80 % de los estudiantes no supera el nivel básico de comprensión lectora.

Igualmente, cuestionó el desempeño del Ministerio de la Juventud, dirigido por Carlos J. Valdez Matos, al señalar que ha recibido más de RD$4,630 millones desde 2020 y se ha limitado principalmente a otorgar becas. Indicó que en el país existen 425,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINI). Aunque la cifra ha bajado del 28 % al 19.2 % desde 2020, sigue siendo un problema grave.

Crisis de identidad en la juventud

La politóloga advirtió sobre un tema que considera poco abordado: la crisis de identidad y la influencia de “valores decadentes” en la juventud. Explicó que se trata de antivalores que afectan el bienestar físico, emocional y material, como el consumismo extremo y la idea de que el éxito depende exclusivamente de la obtención de recursos materiales, sin importar su origen.

Según sostuvo, mensajes que desincentivan el estudio y normalizan la violencia o el consumo de drogas están afectando la formación de los jóvenes y su capacidad para convertirse en entes productivos.

Finalmente, consideró que el Ministerio de Cultura debe mejorar su desempeño, tras manejar cerca de RD$20,000 millones desde 2020 sin iniciativas trascendentales que fortalezcan el arte y la identidad cultural.

Concluyó que un cambio de rostros en el tren gubernamental no representa un fracaso, sino un proceso de optimización necesario para romper cuellos de botella en áreas críticas como seguridad, educación, salud e infraestructura.