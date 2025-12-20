Quiénes son Denny Díaz Mordán y Nikauris Báez Ramírez, los nuevos designados por la JCE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó este martes la designación de Denny E. Díaz Mordán como director de Partidos Políticos, posición que se encontraba vacante, así como de Nikauris Báez Ramírez como consultora jurídica de la institución.

La decisión fue adoptada durante una sesión administrativa, luego de que Lenis García Guzmán, quien ocupaba la Dirección de Partidos Políticos, fuera seleccionada por el Consejo Nacional de la Magistratura como jueza titular del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Quién es Denny Díaz Mordán

Denny E. Díaz Mordán es licenciado en Derecho (Cum Laude) por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la UASD.

Ha desarrollado su carrera en el Poder Judicial y en el ámbito de la justicia electoral. Se desempeñó como abogado ayudante en la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo y posteriormente en el Tribunal Superior Electoral, donde ocupó el cargo de director Contencioso Electoral y de Delitos e Infracciones Electorales entre 2017 y 2020.

En noviembre de 2020 fue designado consultor jurídico de la Junta Central Electoral. Cuenta con más de 12 años de experiencia en materia contenciosa y administración electoral, y se ha desempeñado como docente titular de grado y posgrado en universidades del país, además de facilitador en programas de formación en derecho constitucional y electoral.

Quién es Nikauris Báez Ramírez

Nikauris Báez Ramírez es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), con el título Summa Cum Laude. Posee una maestría en Alta Gerencia en Partidos Políticos por la misma casa de estudios y un máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Inició su trayectoria profesional en el ejercicio privado entre 2016 y 2019, desempeñándose como abogada litigante en las áreas laboral, bancaria, civil y de gobierno corporativo. Acumula casi ocho años de experiencia en Derecho Electoral, tras laborar como abogada en la Dirección Contenciosa del Tribunal Superior Electoral entre 2019 y 2020 y como abogada de la Presidencia de la Junta Central Electoral desde 2020 hasta 2025.

Antes de asumir su nueva función, formó parte del equipo del Tribunal Constitucional como letrada. También ha ejercido la docencia en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Además, coordinó en 2023 el Diplomado Especializado en Administración Electoral, dirigido a los integrantes de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior y de las Juntas Electorales.