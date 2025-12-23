Radhamés González defiende a Abinader: “Caso SENASA demuestra que nadie está por encima de la ley”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dirigente político y exadministrador de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Radhamés González, defendió la gestión del presidente Luis Abinader, a la que definió como un gobierno comprometido con la transparencia, la institucionalidad y el fortalecimiento de una justicia independiente.

González afirmó que el caso SENASA se encuentra hoy judicializado gracias a la determinación del presidente Abinader de no interferir en los procesos judiciales y de permitir que el Ministerio Público y los órganos correspondientes actúen con plena autonomía, sin presiones ni privilegios.

Sostuvo que el mandatario ha demostrado ser un presidente honesto, razón por la cual ha expresado de manera clara y pública su rechazo a cualquier tipo de estafa o irregularidad en SENASA, al tratarse de recursos destinados a la salud y al bienestar de la población dominicana.

El dirigente político resaltó que es la primera vez en la historia política del país que un presidente de la República decide no utilizar su influencia ni su poder para proteger a funcionarios de su propio gobierno señalados por presuntos actos de corrupción, colocando por encima de todo los intereses del pueblo dominicano y rechazando cualquier acción que atente contra la ética y la legalidad.

“Con Luis Abinader se acabó la impunidad desde el poder. Hoy nadie está por encima de la ley y eso fortalece la democracia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”, expresó González.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un compartir navideño con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que forman parte de su equipo político en Santo Domingo Oeste, donde reiteró su respaldo a las políticas de transparencia y buen gobierno impulsadas por la actual administración.