Radhamés Jiménez critica rendición de cuentas del gobierno: ¿Finlandia o República Dominicana?

MAO-VALVERDE: El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo Radhamés Jiménez, afirmó que el discurso de rendición de cuentas del gobierno del PRM, pareciese que se les hablaba a ciudadanos de un país nórdico, como es el caso de Finlandia o Noruega, no de República Dominicana.

Sostuvo, que resulta muy cuesta arriba demostrarle a millones de dominicanos que nuestro país está situado como uno de los países más avanzando en materia alimentaria , mientras una organización vinculada a naciones denominada , Kantar Word Panel realizó un estudio y reflejó que más de 6 millones de dominicanos solo pueden comer una vez al día, y que el 49 por ciento de los hogares del país tienen que tomar prestado para completar la comida; el 51 por ciento de los niños de 1 a 5 años están sufriendo de desnutrición crónica, y que el 50 por ciento de las mujeres en etapa reproductiva están sufriendo de anemia, por la falta de ingesta de alimentos.

Jiménez Peña, dijo que mientras el presidente recita todos estos poemas en la Asamblea Nacional, el país se está cayendo a pedazos con pésimos servicios hospitalarios, calidad de la educación por el suelo, transporte público vuelto un caos, delincuencia y la criminalidad anda por sus fueros, y el alto costo de la vida tiene a todo el pueblo en un estado de desesperación.

De manera jocosa expresó que lo que más le gustó de la rendición de cuentas fue el anuncio de la estación espacial, que se construirá en Oviedo y entrará en funcionamiento antes del 2028. Llamó al pueblo a resistir porque se acerca el desalojo del PRM, y el compañero Leonel Fernández asuma los destinos del país a partir del 16 de agosto del año 2028.

Estas declaraciones se produjeron en el marco de la inauguración del nuevo local de la FP. en el municipio de Mao. Estuvo acompañado del secretario General Antonio Florián (Peñita), Fredy Pérez, Jhoanny Guzmán, Manuel Guichardo, Xiomara Valerio, Francis Vargas, Franklin Peña, Francisco Luciano, Tony Herrera y el presidente provincial Juan Báez, así como demás dirigentes y simpatizantes de esa zona del país.