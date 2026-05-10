Radhamés Jiménez Peña acusa al Gobierno del PRM de vivir en el 'síndrome del borracho'

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Puerto Plata.– El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, acusó al Gobierno del PRM de actuar con el “síndrome del borracho”, alegando que “anda dando tumbos sin rumbo” y “vendiendo falsedades” al pueblo dominicano.

Durante un recorrido por la provincia de Puerto Plata, donde encabezó varias juramentaciones de exdirigentes del PRM y miembros de otras organizaciones políticas, Jiménez Peña criticó lo que calificó como improvisación por parte de las autoridades.

“Este Gobierno tiene el síndrome del borracho, que anda dando tumbos sin rumbo. Viven improvisando y vendiéndole falsedades al pueblo dominicano. Recuerdo que en el año 2020, cuando llegaron al poder, anunciaron la construcción de la Autovía del Ámbar, que uniría a Santiago con Puerto Plata. Ya han pasado casi seis años y no tienen ni los planos”, expresó el dirigente político.

Asimismo, sostuvo que el oficialismo pretende afectar económicamente a los partidos políticos mediante la reducción de los recursos que les corresponden por ley.

“Primero bajaron el 50 %, y ahora quieren reducirlo aún más, hasta dejarlo en 25 %. A ellos no les hacen falta recursos porque lo tienen todo. Han demostrado que ni Trujillo hizo un uso tan abusivo de los recursos públicos como lo ha hecho el Gobierno del PRM en estos casi seis años”, manifestó.

Jiménez Peña también afirmó que la Junta Central Electoral “se puso los pantalones” al advertir que una reducción adicional de los fondos a los partidos representaría “una puñalada mortal” para la democracia dominicana.

En el marco de su recorrido, el dirigente de la Fuerza del Pueblo juramentó a decenas de exmiembros del PRM y líderes comunitarios en los municipios de La Isabela y Luperón.

En La Isabela fueron juramentados, entre otros, Perla González, Yagelina Cruz, Francia Albert, Samuel Vargas, Germayory Pascual y Roselia González. Mientras que en Luperón se integraron dirigentes deportivos y comunitarios como Alberto Cueto, Manuel Camilo, Randy Tavares y Juan Cabrera.

Jiménez Peña estuvo acompañado por miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, entre ellos Dionis Sánchez, José del Castillo, Francis Vargas, Ivannia Rivera Núñez, Marcos Cross y Franklin Peña.