Radhamés Silverio formaliza su candidatura a la Rectoría de la UASD para 2026-2030

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El doctor Radhamés Silverio González formalizó su candidatura a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030, durante un multitudinario acto de inscripción ante la Comisión Central Electoral, acompañado de la plancha completa del proyecto universitario Lo Mejor para la UASD.

Junto a Silverio fueron inscritas las candidaturas de la doctora Lesly Altagracia Mejía Roque, a la Vicerrectoría Docente; el maestro Alexi Martínez Olivo, a la Vicerrectoría Administrativa; el doctor Bautista Radhamés López García, a la Vicerrectoría de Extensión; y el doctor José Ferreira Capellán, a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, además de decanos, vicedecanos, directores de escuelas y demás aspirantes a posiciones académicas y de gestión universitaria.

La actividad reunió a docentes, investigadores, estudiantes y servidores administrativos de distintas facultades, recintos, centros y subcentros, quienes respaldaron una propuesta orientada a dar continuidad a las transformaciones positivas impulsadas en la academia estatal.

Silverio destacó que la propuesta de Lo Mejor para la UASD se sustenta en ejes estratégicos orientados al bienestar y desarrollo del talento humano, el fortalecimiento del bienestar estudiantil, la transformación digital y la modernización institucional, la internacionalización, así como el fortalecimiento de la investigación, la transparencia y la calidad académica.

La jornada de inscripción estuvo marcada por un amplio respaldo de la comunidad universitaria, reafirmando el compromiso colectivo de continuar impulsando el desarrollo académico e institucional de la Primada de América.

“Este es un camino colectivo, construido junto a nuestra gente y pensando siempre en el futuro de la UASD”, afirmó Silverio.