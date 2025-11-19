Rafael Paz aboga por libertad religiosa bajo control estricto y respeto a la seguridad nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, fijó este miércoles su posición respecto a la construcción de una mezquita en Punta Cana, subrayando que la libertad religiosa debe garantizarse siempre dentro del marco de la ley dominicana y bajo estrictos criterios de seguridad nacional.

“Libertad religiosa sí, pero siempre bajo la ley dominicana, con control migratorio estricto y con la seguridad nacional como prioridad absoluta”, afirmó.

Paz enfatizó que defender la Constitución no implica adoptar posiciones ideológicas extremas, sino cumplir con los principios esenciales del Estado dominicano.

“Rechazar la intolerancia es cumplir la ley, no hacer ideología. Hablo desde mi fe cristiana y desde la certeza de que sin seguridad nacional no hay República Dominicana posible”, expresó.

Asimismo, advirtió que ningún derecho constitucional puede utilizarse como herramienta para vulnerar la soberanía o poner en riesgo la estabilidad del país.

“Nadie va a utilizar un derecho constitucional para comprometer la seguridad de los dominicanos. Aquí no hay espacio para extremismos de ningún tipo, ni religiosos ni ideológicos”, añadió.

Paz cuestionó la doble moral de algunos sectores que, según dijo, adoptan posiciones contradictorias según su conveniencia.

“Los mismos que critican a países europeos por limitar la construcción de iglesias cristianas ahora quieren prohibir mezquitas aquí. Yo elijo la coherencia: libertad religiosa sí, pero seguridad nacional, control riguroso de fronteras y defensa de la vida desde la concepción primero”, expresó.

Con estas declaraciones, Rafael Paz reiteró el compromiso de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional con una República Dominicana soberana, segura, respetuosa de su identidad y firme en la protección de la vida y los derechos de todos sus ciudadanos.