Rafael Paz: Urge al Gobierno a enderezar el rumbo ante la crisis de servicios públicos

El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, advirtió este miércoles que la República Dominicana atraviesa una etapa de evidente deterioro en los servicios públicos y en la gestión del Estado, por lo que llamó al Gobierno a asumir con responsabilidad y seriedad el rumbo del país.

Paz lamentó que, tras años de promesas de cambio, la administración actual haya derivado en un escenario de desorganización e incertidumbre que afecta directamente la calidad de vida de los dominicanos. “Porque ya no es el gobierno del cambio —repito—, es el gobierno del caos. Aquí debemos asumir una postura seria frente a los signos latentes y evidentes de deterioro en los servicios públicos y en la gestión del Estado”, expresó.

El dirigente político insistió en que los problemas estructurales del país no pueden seguir tratándose desde la óptica de la propaganda o la descalificación, sino con políticas efectivas y resultados concretos. “Cuando uno hace una denuncia y se le dice que es politiquería, se lo he dicho mil veces: el problema del gobierno no es de comunicación, es de gestión. Y los resultados están ahí, en el sistema eléctrico, en las finanzas públicas, en la salud, en la educación y en cada una de las decisiones equivocadas que se toman”, enfatizó.

Rafael Paz subrayó que la población siente cada día más los efectos de la improvisación y la falta de rumbo claro en la conducción del Estado. “Este gobierno ha sumido a la población en la mayor incertidumbre. Es el momento de actuar con seriedad. Si no, el pueblo pensará, y con justa razón, que hay desorden y caos, que empieza desde la cabeza”, advirtió.

El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional reiteró que el país necesita urgentemente un cambio de enfoque en la gestión pública, centrado en la eficiencia, la transparencia y la planificación. “El liderazgo no se demuestra con discursos, sino con resultados. Y hoy lo que la gente percibe es un Estado desbordado por la ineficiencia y la falta de dirección”, señaló.

Paz concluyó sus declaraciones llamando a las autoridades a reflexionar y actuar de manera responsable, poniendo en primer plano el bienestar ciudadano. “El país no aguanta más improvisación ni más excusas. Es hora de enderezar el rumbo y de devolverle a la gente la confianza en la gestión pública”, afirmó.