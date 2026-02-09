Ramfis Domínguez Trujillo llama a defender con firmeza la soberanía dominicana y rechaza injerencias de organismos internacionales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del partido Esperanza Democrática (PED) emitió este lunes una declaración contundente en defensa de la soberanía nacional, cuestionando duramente la actuación de organismos internacionales que, a su juicio, han intentado imponer criterios contrarios a los intereses de la República Dominicana.

Ramfis Domínguez Trujillo calificó como “una burla” la reciente postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a la realidad dominicana, asegurando que se trata de entidades “inoperantes e insuficientes” que solo presentan quejas sin aportar soluciones reales. “Son organismos que no hacen absolutamente nada en la práctica y que pretenden injerir sobre nuestra bandera y nuestra soberanía”, afirmó.

El dirigente político explicó que, como gesto simbólico, acudió a la televisión portando únicamente el escudo dominicano y no la bandera de su partido, al entender que el país atraviesa “un momento demasiado difícil” que exige unidad nacional por encima de colores políticos.

En ese contexto, Domínguez Trujillo respaldó la posición del presidente estadounidense Donald Trump de revisar y cerrar organismos internacionales que, según dijo, han perdido efectividad y credibilidad. Asimismo, reiteró que en el pasado la República Dominicana tuvo que plantarse frente a decisiones que pretendían imponer los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre el tema migratorio, el líder del Partido Esperanza Democrática aseguró que ha denunciado durante años las presiones externas para mantener la apertura fronteriza, incluso condicionando ayudas financieras. “Se decía: les damos un préstamo, pero mantengan la frontera abierta. Eso es inaceptable”, sostuvo.

Domínguez Trujillo señaló que el país tiene hoy una oportunidad histórica ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y defendió la necesidad de deportaciones masivas y ordenadas. Recordó que el Partido Esperanza Democrática presentó al Poder Ejecutivo, el pasado 27 de febrero, un plan migratorio integral que contempla controles estrictos, visados temporales otorgados desde Haití y responsabilidad directa de los empresarios que contraten mano de obra extranjera.

El presidente del PED también anunció que, al llegar a la Presidencia de la República, ejecutará un plan complementario de “desmonte de la mano de obra ilegal”, estructurado en 30 puntos, que incluye incentivos y alivios fiscales temporales para las empresas que sustituyan trabajadores ilegales por mano de obra dominicana. “No es un discurso improvisado; es un plan serio, con soluciones reales y responsables”, enfatizó.

Finalmente, Domínguez Trujillo afirmó que su proyecto político ha sido abanderado desde sus inicios por la defensa de la identidad nacional y la soberanía dominicana, asegurando que esta causa seguirá siendo un eje central de su accionar público y político. Sus declaraciones fueron ofrecidas en el programa Una Nueva Mañana, producido por Colombia Alcántara, transmitido por Teleantillas y la plataforma Al Tanto.