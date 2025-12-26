Ramón Emilio Goris es juramentado presidente del PHD

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Ramón Emilio Goris fue juramentado como reelecto presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD), para el período 2025-2029, por la Comisión Nacional Electoral (CNE) de esa organización.

De inmediato, declaró que el proceso interno fue organizado en forma democrática, libre y transparente. Afirmó que cumplió con los requisitos establecidos por la Junta Central Electoral (JCE), la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y los estatutos internos de la organización que continúa dirigiendo.

“Esta convención fue ejemplar y fortaleció nuestra institucionalidad partidaria”, aseguró y llamó a los sectores que adversaron su candidatura, integrarse a las labores del partido y trabajar de manera unificada por el fortalecimiento del PHD, la defensa de los principios y valores del humanismo cristiano integral que sustentan esa ideología. Goris, quien es diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), exhortó a la plancha perdedora a dejar atrás las diferencias surgidas durante el proceso interno y a sumarse al trabajo político y organizativo del partido. Enfatizó que la votación se ejerció libre y democráticamente.

“Ahora les pedimos que se integren y demuestren actitudes verdaderamente democráticas y humanistas en beneficio del partido y del país”, sostuvo.

El acto de juramentación lo encabezó el presidente de la CNE del PHD, Leonardo Díaz, resaltando que el proceso fue satisfactorio. Expuso que contribuyó al desarrollo de un proceso interno “ejemplar, surgido de la VII Convención Nacional Ordinaria, celebrada el pasado domingo, en la que fueron escogidas democráticamente las nuevas autoridades del partido”.

Dijo que el proceso se desarrolló con apego a la legalidad, institucionalidad y transparencia, lo que considera que fortalece la credibilidad del PHD y su vida democrática interna.

El juramento lo tomaron los miembros de la comisión del partido, en una ceremonia en la que también fueron juramentados los principales integrantes de la nueva dirección de la organización política.

Figuran el secretario general, Amauris Fabián, secretaria de Finanzas, Virtudes Matos, primer vicepresidente, Carlos Núñez, segundo vicepresidente, Rufino de León y la secretaria de organización, Lucitania Rosario.

Asimismo entraron 38 miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la referida organización política dominicana.