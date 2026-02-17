Raquel Arbaje recuerda caso Brianna Genao sigue en investigación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La desaparición de Brianna Genao, en Barrero, una comunidad de Imbert, Puerto Plata, sigue bajo investigación.

Así lo recordó la primera dama de la República, Raquel Arbaje. "A cada rato llamo a la procuradora (Yeni Berenice Reynoso)", dijo.

Arbaje indicó, sin embargo, que hasta el momento no existe una respuesta a favor de los familiares de la menor de 3 años.

La primera dama enfatizó que en República Dominicana "no existe tráfico de órganos", como se ha ventilado en algunas redes sociales por recientes desapariciones de menores.

Genao desapareció la tarde del 31 de diciembre del 2025, sin que hasta ahora se conozca las razones ni responsables del hecho.

Mientras, los familiares del vástago continúan implorando una respuesta para poder hallar a la niña.